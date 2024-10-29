جامعة الملك سلمان الدولية تنظم ماراثون رياضي "ضمن مبادرة 100 رياضة"

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية يومًا حافلًا بالفعاليات والأنشطة الطلابية، حيث شهدت الجامعة تنظيم ماراثون رياضي كبير بمشاركة طلاب من مختلف التخصصات، في إطار تطبيق استراتيجية القيادة السياسية نحو التنمية البشرية وخطة الجامعة المستمرة لتنفيذ العديد من الأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" ومبادرة " 100 يوم رياضة".

انطلق الماراثون وسط حضور جماهيري من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين تفاعلوا بحماس لدعم المتسابقين، تأتي هذه الفاعلية لتعزيز ثقافة النشاط البدني والرياضي بين الطلاب، بالإضافة إلى توفير بيئة مشجعة على التعاون والتفاعل بين أعضاء الجامعة. وعبّر عدد من الطلاب المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث، مشيرين إلى أن الفعالية لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تضمنت أيضًا تنظيم ندوة عن التوعية ضد مرض سرطان الثدي، وكذلك العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية مثل عروض فنية، ومسابقات، وورش عمل تفاعلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروح الجماعية بين الطلاب وتطوير مهاراتهم على مختلف الأصعدة، مشددًا على أن الجامعة ستستمر في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تساهم في تطوير قدرات الطلاب وتدعيم علاقتهم بالجامعة.