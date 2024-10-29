ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في أنظمة الشركات بالتعاون مع جامعة برلين للعلوم التقنية

كتب- عمر صبري:

أُقيمت ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمة الشركات: دمج البيانات الداخلية من خلال التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)" بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة لطلاب كلية تكنولوجيا الإدارة، في إطار التعاون الثنائي القائم بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة برلين للعلوم التطبيقية HTW.

حاضر فيها الدكتور ستيفان فيتنبرج، خبير في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة العمليات التجارية بجامعة برلين للعلوم التطبيقية، حيث استعرض خلالها مفهوم التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وشرح كيفية عمله باستخدام أمثلة عملية، وتأثير التوليد المعزز بالاسترجاع على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، خاصة فيما يتعلق بأنظمة مثل SAP، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تغير الطريقة التي تستخدم بها المنظمات بياناتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمة الشركات، مع التركيز على التحديات والفرص المترتبة على دمج البيانات الداخلية.

وقال الدكتور جمال قاسم، أستاذ معلوماتية الأعمال بكلية تكنولوجيا الإدارة، إن الذكاء الاصطناعي من أهم التكنولوجيات الناشئة التي لها تأثير كبير على المنظومة التعليمية، حيث أعطى التعليم إمكانات هائلة للصالح الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) يمثل قوة دافعة لحدود ما يمكن للآلات تحقيقه، وقد أُطلقت مبادرة بين الجامعتين الألمانية بالقاهرة وبرلين للعلوم التطبيقية، بتمثيل من الدكتور جمال قاسم والدكتور ستيفان فيتنبرج، بدعم من الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور إيهاب كامل أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة. ويأتي الهدف الرئيسي من هذه المبادرة المشاركة في تقديم برنامج تدريبي محترف لمطوري نظام SAP من خريجي أقسام معلوماتية الأعمال وعلوم الكمبيوتر، يستمر لمدة 12 شهرًا لتأهيلهم علميًا ومهارياً واكتسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة لتطوير نظام SAP (اختصار لـ "System, Application & Products").

وأضاف: "نظام SAP يقوم بتزويد المنشأة أو الشركة بحلول عملية جاهزة لربط جميع أقسام المنشأة في نظام واحد، مما يغني عن استخدام الورق والأنظمة التقليدية الأخرى، ويؤهل مستخدميه للقيام بأي عملية مالية أو إدارية أو تقنية من مكانهم."

يحصل المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي على وثيقة إتمام البرنامج، على أن تتولى الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC مهمة إجراء برنامج تدريب SAP للمشاركين المختارين.

كما يتضمن هذا البرنامج التدريب على تطوير كل من لغة برمجة ABAP التي تُستخدم لأغراض التطوير والتخصيص في برامج SAP، وتطوير SAP Fiori، وهي مجموعة من تطبيقات الويب المصممة للتشغيل على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتنقلة، حيث تستفيد من مبادئ وتقنيات التصميم الحديثة لتحويل العمليات التجارية المعقدة إلى واجهات بسيطة على مستوى المستهلك، من خلال اعتماد لغة التصميم Fiori.

تهدف SAP إلى تعزيز الإنتاجية وتمكين الخدمة الذاتية، مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق بين الجانبين على إطلاق تقنيات تطوير الذكاء الاصطناعي باستخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM)، وهو نوع متقدم من الذكاء الاصطناعي مصمم لفهم وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية للعمل مع البيانات المنظمة. وأضاف الدكتور قاسم أنه سيتم استكمال البرنامج التدريبي بتقديم عدد من دورات اللغة الألمانية وورش عمل ثقافية، لإعداد المشاركين للاندماج في سوق العمل المصري والألماني.