بالتعاون مع التحالف الوطني.. جامعة مصر للمعلوماتية تنظم حملة للتبرع بـ"الدم"

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "تبرع بالدم لإنقاذ حياة" بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على مدار يومين داخل حرم الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية والطلاب.

وجرت حملة التبرع بالدم ضمن إطار برامج خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، كونه عملًا إنسانيًا نبيلًا يساهم في تعزيز التضامن الاجتماعي والصحة العامة وضمان تلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

وتطلق جامعة مصر للمعلوماتية حملة للتبرع بالدم بشكل سنوي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وترسيخ التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وكذلك نشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، حيث يعد الأمر واجبًا إنسانيًا.

من جانبها، قالت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: "يسعدنا التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، في عمل حملة للتبرع بالدم والتي تأتي انطلاقًا من إيماننا بأن مصلحة المجتمع هي مسؤولية مشتركة للجميع. ونحن في الجامعة نحرص دائمًا على تحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية لتعزيز دورهم الفعال، مع نشر الوعي بينهم بأهمية التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع كوسيلة مهمة تساهم في تحقيق أهداف التقدم والتنمية."

وأضافت الدكتورة ريم: "نستهدف من هذه الحملة غرس ثقافة العمل التطوعي في نفوس الطلاب، وهو ما لمسناه بالفعل من خلال حرصهم على التبرع بالدم." كما قدمت الشكر لكل المشاركين في هذه الحملة القيمة.

وأوضح الدكتور أحمد حمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء أسرة الجامعة، الذين حرصوا على التبرع بالدم مساهمة منهم في تعزيز مخزون المركز الإقليمي بدار السلام، والذي يحتاج بشكل دائم إلى توفير كميات كبيرة من الدم من مختلف الفصائل. لافتًا إلى أنه تم تقديم إرشادات توعوية داخل حرم الجامعة حول أهمية التبرع بالدم، وأن هذا الأمر يساهم في إنقاذ حياة إنسان، وهو أمر عظيم.