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لا يقتصر على الرقابة فقط.. رئيس "سلامة الغذاء" يعدد أدوار الهيئة

08:41 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
  • عرض 8 صورة
    ندوة بعنوان ''سلامة الغذاء'' للدكتور طارق الهوبي
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كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أمس الاثنين، ندوة بعنوان "سلامة الغذاء" للدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمكتبة ومركز المعلومات بالكلية.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة، بإشراف الدكتور محمد المناوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة إيمان بكر، عميد كلية الطب البيطري.

تحدث الهوبي عن الدور الرقابي والخدمي للهيئة في الحفاظ على سلامة الغذاء، وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية إفريقيا ٢٠٣٦.

وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتضمن متابعة صارمة لمراحل الإنتاج وتداول وتناول الغذاء.

كما تقوم الهيئة بتقديم المشورة والدعم الفني بشكل دائم من خلال الزيارات الميدانية، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء.

كلية الزراعة بجامعة القاهرة ندوة سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء جامعة القاهرة
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