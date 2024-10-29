9 إجراءات جديدة مشددة لامتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة تعليمات مهمة لأداء الامتحانات وكذلك إجراءات مشددة ستتخذ مع كل من يخالف التعليمات،.

وبحسب بيان، جاءت كالتالي:

- الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف طبقا للجداول المعلنة على صفحاتكم الشخصية.

- التوجه إلى اللجنة مباشرة وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده.

- لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الوقت.

- إظهار تحقيق الشخصية عند الدخول إلى اللجنة، وغير مسموح بإدخال أي مذكرات أو كتب لمقر اللجنة.

- استعمال الأدوات الشخصية والكتابية فقط داخل اللجان وعدم تبادل الأدوات.

- تجنب الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه.

- غلق الهواتف المحمولة داخل اللجنة وإلا يعتبر شروع في الغش، ومن ثم يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

- اتباع تعليمات المراقبين داخل اللجان.

- يسمح بالخروج بعد مرور 40 دقيقة من بداية الامتحان أو حسب تقييم المشرف العام، مع الوضع في الاعتبار مرور نصف الوقت.