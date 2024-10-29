9 إجراءات جديدة مشددة لامتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة.. تفاصيل
كتب- عمر صبري:
أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة تعليمات مهمة لأداء الامتحانات وكذلك إجراءات مشددة ستتخذ مع كل من يخالف التعليمات،.
وبحسب بيان، جاءت كالتالي:
- الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف طبقا للجداول المعلنة على صفحاتكم الشخصية.
- التوجه إلى اللجنة مباشرة وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده.
- لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الوقت.
- إظهار تحقيق الشخصية عند الدخول إلى اللجنة، وغير مسموح بإدخال أي مذكرات أو كتب لمقر اللجنة.
- استعمال الأدوات الشخصية والكتابية فقط داخل اللجان وعدم تبادل الأدوات.
- تجنب الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه.
- غلق الهواتف المحمولة داخل اللجنة وإلا يعتبر شروع في الغش، ومن ثم يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.
- اتباع تعليمات المراقبين داخل اللجان.
- يسمح بالخروج بعد مرور 40 دقيقة من بداية الامتحان أو حسب تقييم المشرف العام، مع الوضع في الاعتبار مرور نصف الوقت.
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