"التعليم العالي": هيئة تمويل العلوم والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الألماني

كتب- عمر صبري:

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الألماني (GERF) بهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، بما يدعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي، وبناء شراكات قوية وطويلة الأمد بين المؤسسات البحثية والكيانات الصناعية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم /الاثنين/ أهمية العمل على تطوير حلول مبتكرة تساهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز التنافسية في المجالات الصناعية، ودعم الباحثين وتنمية قدراتهم.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور ولاء شتا، إن مجالات التعاون في البرنامج المصري الألماني تشمل مجالين أساسيين، أولهما "مجال الصحة الواحدة" ويغطي تخصصات: صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة بما في ذلك البحث الطبي والبيطري، وعلوم البيئة، وترابط الغذاء والماء والطاقة، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

وأوضحت أن المجال الثاني يشمل "التحول الأخضر" الذي يستهدف دعم الاقتصاد الدائري، واستخدام الموارد بشكل فعّال في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تطوير المدن الذكية، والتنقل الأخضر، والتطوير الحضري الرقمي.

وأفاد إعلان الهيئة بأن الشروط المالية للجانب المصري تتمثل في مرحلتين، حيث يصل التمويل في المرحلة الأولي إلى 300 ألف يورو في حال وجود شريك صناعي، و150 ألف يورو بدون شريك صناعي، بينما يصل التمويل في المرحلة الثانية إلى 450 ألف يورو، وتشترط هذه المرحلة بصفة أساسية ضرورة وجود شريك صناعي، مع مراعاة ألا يتجاوز تمويل الشركاء المصريين، سواءً كانوا صناعيين أو أكاديميين، نسبة 75% من إجمالي التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو السادس عشر من ديسمبر المقبل.