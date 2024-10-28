وزير التعليم العالي: نحرص على تعزيز علاقات التعاون مع اليابان بكافة المجالات

كتب- عمر صبري:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع اليابان بكافة المجالات وبخاصة في التعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي مع سفير اليابان في مصر أوكا هيروشي والوفد المرافق له من هيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأوضح عاشور أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في نقل الخبرات إلى الباحثين المصريين، والتعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التعليمية والبحثية لمصر، مشيدًا بالنماذج المتميزة للتعاون بين البلدين مثل: إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP).

وأكد أهمية التعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في العديد من البرامج الدراسية المتميزة في الجامعات التكنولوجية والتي تدعم الصناعات الوطنية، مشيدًا بالمستوى المتميز للتعاون بين وزارة التعليم العالي ووكالة (جايكا) الذي يشهد تقدمًا ملموسًا بمختلف المجالات؛ بما في ذلك تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم برامج التدريب، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية وتعزيز برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وتم بحث آخر المستجدات بشأن مشروع تنمية الموارد البشرية للبعثات، وسبل تفعيل جهود اللجنة المشتركة بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما تم تناول دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين، بما يساهم في تعزيز المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

كما تم استعراض مشروع مصر واليابان كوسن (EG-KOSEN) الذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير هذا القطاع في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجانب المصري وهيئة الجايكا، وفي ضوء هذا المشروع تم اختيار مدرسة "السلطان عويس" بمدينة العاشر من رمضان (ثانوية نظام الخمس سنوات) كأحد الأماكن المقترحة لإعادة التأهيل، كما من المقرر تعميم التجربة على المدارس الثانوية الصناعية بنظام الخمس سنوات على مستوى الجمهورية.

من جانبه..أشاد سفير اليابان بالتعاون الثنائي مع مصر خاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، لافتًا إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية، سواء من خلال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، أو تبادل الخبرات بين الأساتذة المصريين واليابانيين، وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.