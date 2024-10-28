"دشمة" تحصد المركز الثالث للأعمال الصحفية بمسابقة "العهد"

انتخابات الاتحادات الطلابية.. أسرة من أجل مصر تتصدر المشهد بعد فتح

كتب- عمر صبري:

فازت مجلة "دشمة" من إنتاج طلاب الإعلام بجامعة عين شمس بالمركز الثالث فئة المطبوعات والأعمال الصحفية، وذلك فى مسابقة "العهد" التى تقيمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الثانية بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقد نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتكريم المشاركين والفائزين بالمسابقة، التي شارك بها عدد كبير من كليات ومعاهد الإعلام من مختلف الجامعات والأكاديميات المصرية بمختلف المحافظات، وذلك ضمن توصيات مشروع القيادات الإعلامية.

حضر الاحتفالية مساعد وزير الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومساعد مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وشهد الحفل تكريم السادة عمداء كليات ومعاهد الإعلام من مختلف الجامعات والأكاديميات، وكذلك تكريم الطلاب المشاركين بالمسابقة.

وشهدت المسابقة مشاركة ١٦ كلية ومعهد بإجمالي ٦٠٨ مشارك من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الإعلام من مختلف الجامعات والأكاديميات المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، وتضم فئات: الأعمال المرئية والتليفزيونية، الأعمال الإذاعية والمسموعة، الأعمال الصحفية والمكتوبة، الحملات الإعلانية.