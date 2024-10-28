ما وراء الشريط الوردي: فعالية توعوية عن سرطان الثدي بكلية الطب جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الطب بجامعة عين شمس اليوم فعالية توعوية هامة بعنوان Beyond The Ribbon، والتي ركزت على نشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. تميزت الفعالية بحضور الدكتور داليا غزلان، طبيبة ومؤثرة معروفة في مجال التوعية الصحية، وأحد مؤسسي مبادرة انتي الأهم، حيث شاركت بخبرتها واهتمامها في مجال صحة المرأة.

وخلال كلمتها، أكدت د. داليا على أن “الكشف المبكر لسرطان الثدي يزيد من نسبة الشفاء إلى 99%”، مشددة على أهمية الفحص الذاتي الدوري للسيدات. وقدمت نصيحة قيّمة للحضور بقولها: “كل شهر نثبت يوم بعد الدورة نقوم فيه بإجراء الفحص الذاتي لتجنب الإصابة واكتشاف أي علامات مبكرة للمرض.”

كما استعرضت د. داليا نشاطات مبادرة انتي الأهم، وكيف تسعى المبادرة إلى دعم المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك تقديم التوعية الصحية والدعم النفسي للنساء في مواجهة التحديات الصحية. وأوضحت أن المبادرة تعمل بشكل متواصل على توفير المعلومات والنصائح التي تساعد النساء في الحفاظ على صحتهن واتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتهن وحياتهن.

يُذكر أن الفعالية نظّمها اتحاد الطلاب Kaizen ASU، وهو اتحاد طلابي يساهم في جمع التبرعات ونشر الوعي الصحي، بهدف توفير الأجهزة الطبية الضرورية للمستشفى. وقد لعبوا دوراً كبيراً في نجاح هذه الفعالية وتقديم المعلومات بشكل يساهم في رفع الوعي لدى المجتمع.

كما شهدت الفعالية مشاركة مؤثرة من مستشفى بهية، الذي يقدم خدمات علاج سرطان الثدي بالمجان، حيث تحدث ممثلو المستشفى عن جهودهم في توفير العلاج والدعم للمرضى. وشاركت إحدى الناجيات من سرطان الثدي قصتها الملهمة مع الحضور، وروت رحلة تحديها مع المرض حتى شفاءها التام، لتكون مثالاً حياً على الأمل والإصرار.

حظيت الفعالية بإقبال كبير من الطلاب والحضور، حيث مثلت فرصة لتعزيز المعرفة بأهمية الكشف المبكر ودوره في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي، وكذلك التعرف على جهود المبادرات المجتمعية مثل انتي الأهم في دعم المرأة وتمكينها من مواجهة التحديات الصحية.