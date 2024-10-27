رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمد معيط لفوزه بمنصب المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي

كتب - عمر صبري:

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثلًا عن المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات.

وأكد عبد الصادق أن جامعة القاهرة تشعر بالفخر والاعتزاز بالدكتور محمد معيط كأحد أساتذتها البارزين، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعكس تقدير المؤسسات الدولية للكفاءات المصرية ويعزز دورها الريادي على الساحة العالمية.

وأضاف أن اختيار الدكتور معيط يأتي خلفًا للدكتور محمود محيي الدين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2020 لدورتين متتاليتين، وساهم بجهوده في خدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدول العربية.

ويعتبر هذا الإنجاز استمرارًا للتقاليد الأكاديمية والمهنية الرفيعة التي تعتز بها جامعة القاهرة، والتي تسهم في تقديم كفاءات مصرية تسهم بدورها في مناصب دولية رفيعة، وتؤكد على قدرة مصر على تمثيل مصالح المنطقة العربية بجدارة في المحافل الدولية.