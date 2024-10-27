ورشة عمل بالقومي للبحوث تناقش تطبيقات متعددة للطابعات ثلاثية الأبعاد.. (تفاصيل)

كتب- عمر صبري:

شهد المركز القومي للبحوث تنظيم ورشة عمل عن تطبيقات متعددة للطابعات ثلاثية الأبعاد، وذلك تحت رعاية الدكتور فجر عبدالجواد، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث- برئاسة الدكتور أسامة عثمان، أستاذ الفيزياء الحيوية ورئيس قسم الطيف السابق بالمركز القومى للبحوث ومنسق الورشة الدكتورة حنان الحايس، أستاذ علوم المواد ورئيس قسم الفيزياء السابق كليه البنات بجامعة عين شمس.

أكد الدكتور مدحت إبراهيم عميد معهد بحوث الفيزياء السابق ورئيس المشروع البحثي بأن الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد أصبحت إحدى تقنيات التصنيع، وفي العادة تعتبر الطابعات ثلاثية الأبعاد أسرع وأوفر وأسهل في الاستعمال من التكنولوجيات الأخرى للتصنيع.

وأشار أنه تم فى هذا المشروع الإعتماد على تقنية الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد في تصميم وتنفيذ جهاز صغير الحجم يمكن عن طريق هذا الجهاز تحضير كريات للعديد من التطبيقات، وتعتبر الكريات بمثابة كبسولات صغيرة الحجم يمكن من خلالها الحصول علي عدد من التطبيقات المهمة نذكر منها:

التطبيق الاول: تحضير كريات "كبسولات" من نباتات مائية مجففة بالطاقة الشمسية مع بوليمرات حيوية لإزالة المعادن الثقيلة من المياه الملوثة.

ويكون هذا التطبيق بمثابة تقنية مصرية من خلال الخامات والجهاز المستخدم في التحضير لإزالة الملوثات خصوصا المعادن الثقيلة من مياه التلوث الصناعي.

التطبيق الثاني: اضافه مشتقات الجرافين الي الكريات المصنعة من بوليمرات حيوية وإدخال مكونات عضوية بداخل الكبسولات لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بها وإطلاق المكونات العضوية بداخلها والتحكم في زمن الخروج و يمكن تطويع هذا التطبيق للعديد من التطبيقات الحيوية.

كما يمكن القول بأن هذا التطبيق يمكن من خلاله الحصول علي أسمدة ذكية يتم وضع السماد العضوي داخل الكبسولة ليتم الخروج من الكبسولة علي فترات لتزويد الأرض بما يلزمها من عناصر خصوصا الأراضي الصحراوية.

وهناك أيضا العديد من التطبيقات التي تدخل هذه الكبسولات فيها بالإضافة إلى ذلك سيتم استعراض إمكانية الحصول علي رقائق مرنة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد يتم توظيفها كحساسات وهي بمثابة بدائل للشرائح الرقيقة التي تستورد من الخارج.

وتعتمد تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد علي إجراء تصميم باستخدام برامج معدة خصيصا للرسم الهندسي ثم استخدام بوليمرات من خلال الطابعة تقوم الطابعة بتنفيذ التصميم المطلوب.

واستعرض الدكتور أحمد رفعت الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث وعضو المشروع البحثى التطبيقات البيئية التي تمت من خلال المشروع، والدكتورة نيره محمد من كليه العلوم جامعة المنصورة وعضو المشروع البحثي تستعرض الإمكانيات المتعددة تقنية الطابعات الثلاثية في مجال العلوم الحيوية والطبية.

وأيضا الدكتور أحمد بيومي - كليه العلوم جامعة عين شمس عن كيفية الحصول علي شرائح مرنة باستخدام الطابعات الثلاثية وتطويع الشرائح للعديد من التطبيقات الحيوية والإلكترونية.

ويشارك طلاب من الجامعات المصرية علي هامش ورشة العمل في فعالية المنتدي العلمي (Science Café) لاستعراض كيفية استخدام الطابعات الثلاثية جنبا إلى جنب مع النمذجة الجزيئية في مشاريع التخرج لطلاب الفيزياء والكيمياء بالجامعات المصرية.