رئيسا جامعة النيل ولجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب يناقشان استقبال طلاب الدول الإفريقية

كتب - عمر صبري:

استقبل الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة وعدد من القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الصناعة، وأيضا في إطار التعريف بالجامعة ونظامها التعليمي وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة والمتنوعة.

في بداية اللقاء رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بزيارة النائب الدكتور شريف الجبلي، وقدم شرحًا وافيا عن رسالة الجامعة العلمية وما حققته من إنجازات، ودور الجامعة المستقبلي كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش اللقاء بين الجانبين مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، والبرامج والتخصصات داخل الجامعة والتي تواكب احتياجات سوق العمل، ودور جامعة النيل في دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع.

كما تطرق اللقاء بين الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أهمية التعليم العالي في تطوير الكوادر البشرية، والتأكيد على أهمية الربط بين التعليم والصناعة، والدور الذي من الممكن ان تقوم به جامعة النيل في تزويد القطاع الصناعي بالكوادر المدربة والمبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء ضرورة وأهمية نقل خبرات جامعة النيل إلى عدد من الدول الإفريقية، وأيضاً تعزيز فكرة استقبال جامعة النيل لطلاب الدول الافريقية للدراسة بالجامعة او الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في عدد من التخصصات الحديثة والمهمة والمتطورة التي تقدمها جامعة النيل.

من جانبه رحب النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بزيارته لجامعة النيل، مشيدا بما تقدمه الجامعة من ثقافة تعليمية عالية الجودة ومشروعات بحثية تحتاجها مصر في الجمهورية الجديدة، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة في دعم الأفكار الريادية والمبادرات البحثية، مشددًا على أهمية تبني مشروعات مشتركة تهدف إلى تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية في السوق الإفريقية، حيث يلقى ملفي قطاع التعليم العالي والصناعة والبحث العلمي اهتمام كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

في ختام الزيارة أهدى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، درع الجامعة إلى النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، تقديرًا لدوره الوطني ومجهوداته المجتمعية وإسهاماته الكبيرة في مجال الصناعة ودعمه المستمر للتعاون مع المؤسسات التعليمية، وقد أعرب الجبلي عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن التعاون بين التعليم والصناعة هو مفتاح النجاح والتقدم.