وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 514 مليون جنيه

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية في جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.



شملت الافتتاحات وحدة قسطرة الأوعية الدموية ووحدة عناية القلب في مستشفى سموحة الجامعي، وكلاهما مزود بأحدث التقنيات لتقديم خدمات طبية متطورة.



كما تم افتتاح مبنى مانشستر بمستشفى المواساة، الذي يخصص لدراسة طلاب البرنامج المشترك في مجال الطب والجراحة بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية.



علاوة على ذلك، تم تطوير مدرج 1 بكلية الهندسة، وتحويله إلى مركز متكامل للمؤتمرات، بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى في خمسة مستشفيات جامعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأكد الوزير أهمية تطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم هذه المرافق.



كما أشار إلى أهمية المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية والتدريب للكوادر الطبية.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، حرص جامعة الإسكندرية على تحسين جودة العملية التعليمية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات الجديدة بلغت 514 مليون جنيه.



كما تحدث الدكتور علي عبدالمحسن، عميد كلية الطب، عن دور المستشفيات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وشكر مؤسسات المجتمع المدني على دعمها.



وأوضح الدكتور عصام البديوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الجامعة عملت على تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وتوسيع القدرة الاستيعابية.



وفي ختام التصريحات، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة، أن المستشفيات الجامعية، التي تستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، تشهد تطويرًا كبيرًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.