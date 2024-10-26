بعد فيديو الطب البيطري.. جامعة القاهرة تقر ضوابط استخدام الحيوانات في البحث العلمي

كتب- عمر صبري:

اجتماع لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU-IACUC) للتأكيد على الضوابط الكفيلة بحسن معاملة الحيوانات والرقابة الدورية على آليات التعامل معها لأغراض التعليم والبحث العلمي.



اجتمعت لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU-IACUC) برئاسة الدكتورة خديجة جعفر، وذلك للنظر فيما أحاله إليها رئيس جامعة القاهرة بشأن ما تجريه الجامعة من تحقيقات حول المقاطع المصورة والمتداولة التي نسبت إلى كلية الطب البيطري وحملت إيذاءات للكلاب المستخدمة في أغراض التعليم والبحث العلمي.

وأكدت اللجنة، النهج المؤسسي لتفعيل برنامج رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، والذي يشتمل على وجوب وجود مرفق متكامل لإيواء الحيوانات، وبرنامج تدريبي متخصص في علوم الحيوانات المعملية والرعاية البيطرية، وتطبيق السلامة والصحة المهنية، واحترام حقوق الحيوانات والرقابة الدورية على آليات التعامل معها، بما يضمن أعلى درجة من التعامل الإنساني والرفق للحيوانات الخاضعة للتعليم والبحث العلمي.

وأشارت اللجنة، إلى الالتزام باتخاذ كل السبل لتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة برعاية الحيوانات، ووجوب احترام سياسات مراعاة الحيوانات وحصر أماكن إيواء الحيوانات بالجامعة وإعداد قاعدة بيانات بشأنها، ومتابعة رفع كفاءة هذه الأماكن بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية، وتحديد القائمين بالإشراف عليها من ذوي الاختصاص في مجال علوم الحيوانات المعملية.

واعتمد رئيس الجامعة، ما انتهت إليه اللجنة، تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة بجلسته القادمة لاتخاذ اللازم نحو ضمان تفعيل الاشتراطات والمعايير الخاصة برعاية الحيوانات بجميع كليات ومعاهد ومراكز الأبحاث بالجامعة.