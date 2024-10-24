تنسيق الجامعات 2024.. رابط نتيجة تظلمات طلاب الدبلومات والمعاهد للالتحاق بكليات التجارة
11:53 م الخميس 24 أكتوبر 2024
كتب- عمر صبري:
أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات، عن نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في إختبارات الدبلومات والمعاهد والحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات ).
كما تشمل النتيحة المعلنة الطلاب حاملي دبلوم المعاهد الفنية التجارية (نظام السنتان بعد الثانوية ) للعام الجامعي 2024/2025.
وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا.
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