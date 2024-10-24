فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية والرواد والتقديرية للمرأة 2024

كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة الجامعة التقديرية، وجائزة الجامعة التشجيعية، وجائزة الرواد، وجائزة الجامعة التقديرية للمرأة، لعام 2024.

أولًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية

تُمنح لأعضاء هيئة التدريس الذين يمتلكون مدرسة علمية متميزة، ويقدمون بحوثًا علمية مبتكرة ومنشورة، بالإضافة إلى إسهامات ملموسة للجامعة والوطن.

الشروط:

- يجب أن يكون المتقدم قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في درجة أستاذ.

- عدد الجوائز: 17 جائزة في 8 مجالات:

- العلوم الطبية: 3 جوائز

- العلوم الهندسية: جائزتان

- العمارة: جائزة واحدة

- العلوم التكنولوجية: جائزتان

- العلوم التربوية: جائزة واحدة

- العلوم الأساسية: 3 جوائز

- العلوم الاجتماعية: 4 جوائز

- العلوم الزراعية: جائزة واحدة

- قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.

ثانيًا: جائزة جامعة عين شمس التشجيعية

مخصصة لشباب الباحثين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في 31 ديسمبر 2024.

الشروط:

- تتطلب وجود 5 أبحاث منشورة في مجال التخصص.

- عدد الجوائز: 10 جوائز في 5 مجالات:

- العلوم الأساسية: جائزتان

- العلوم الزراعية: جائزتان

- العلوم الطبية: جائزتان

- العلوم الهندسية: جائزتان

- العلوم الاجتماعية والإنسانية: جائزتان

- قيمة الجائزة: 25 ألف جنيه وشهادة تقدير.

ثالثًا: جائزة جامعة عين شمس للرواد

تُمنح لعلماء الجامعة من الأساتذة الذين أمضوا 10 سنوات على الأقل في الجامعة بدرجة أستاذ ولديهم أعمال رائدة.

- عدد الجوائز: 6 جوائز، واحدة في كل من المجالات التالية:

- العلوم الأساسية

- العلوم الزراعية

- العلوم الطبية

- العلوم الإنسانية والاجتماعية

- العلوم الهندسية

- العلوم التربوية

- قيمة الجائزة: 75 ألف جنيه وشهادة تقدير.

رابعًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة

تُمنح تقديرًا لدور المرأة في المجتمع الجامعي.

- عدد الجوائز: 4 جوائز، واحدة في كل من المجالات التالية:

- العلوم التطبيقية (الهندسية / التكنولوجية / البيئية)

- العلوم الطبية

- العلوم الأساسية / الزراعية

- العلوم الإنسانية (الاجتماعية، الآداب، التربية، الفنون)

- قيمة الجائزة: 30 ألف جنيه لكل جائزة وشهادة تقدير.

موعد تقديم الطلبات

آخر موعد لتسليم أوراق الترشح: 19 ديسمبر 2024، بمقر الإدارة العامة للبحوث العلمية بمبنى الإدارة خلف قصر الزعفران.

الإغلاق النهائي لاستلام الملفات لجميع الجوائز: 31 ديسمبر 2024.

كيفية التقديم

للتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز، يرجى تعبئة النموذج عبر الرابط: تقديم الطلب.اضغط هنا

مكتب الجوائز بالجامعة يقدم الدعم الفني لجميع الراغبين في الترشح عبر البريد الإلكتروني: scientific.awards@asu.edu.eg