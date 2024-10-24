فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية والرواد والتقديرية للمرأة 2024
كتب- عمر صبري:
أعلنت إدارة جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة الجامعة التقديرية، وجائزة الجامعة التشجيعية، وجائزة الرواد، وجائزة الجامعة التقديرية للمرأة، لعام 2024.
أولًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية
تُمنح لأعضاء هيئة التدريس الذين يمتلكون مدرسة علمية متميزة، ويقدمون بحوثًا علمية مبتكرة ومنشورة، بالإضافة إلى إسهامات ملموسة للجامعة والوطن.
الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في درجة أستاذ.
- عدد الجوائز: 17 جائزة في 8 مجالات:
- العلوم الطبية: 3 جوائز
- العلوم الهندسية: جائزتان
- العمارة: جائزة واحدة
- العلوم التكنولوجية: جائزتان
- العلوم التربوية: جائزة واحدة
- العلوم الأساسية: 3 جوائز
- العلوم الاجتماعية: 4 جوائز
- العلوم الزراعية: جائزة واحدة
- قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.
ثانيًا: جائزة جامعة عين شمس التشجيعية
مخصصة لشباب الباحثين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في 31 ديسمبر 2024.
الشروط:
- تتطلب وجود 5 أبحاث منشورة في مجال التخصص.
- عدد الجوائز: 10 جوائز في 5 مجالات:
- العلوم الأساسية: جائزتان
- العلوم الزراعية: جائزتان
- العلوم الطبية: جائزتان
- العلوم الهندسية: جائزتان
- العلوم الاجتماعية والإنسانية: جائزتان
- قيمة الجائزة: 25 ألف جنيه وشهادة تقدير.
ثالثًا: جائزة جامعة عين شمس للرواد
تُمنح لعلماء الجامعة من الأساتذة الذين أمضوا 10 سنوات على الأقل في الجامعة بدرجة أستاذ ولديهم أعمال رائدة.
- عدد الجوائز: 6 جوائز، واحدة في كل من المجالات التالية:
- العلوم الأساسية
- العلوم الزراعية
- العلوم الطبية
- العلوم الإنسانية والاجتماعية
- العلوم الهندسية
- العلوم التربوية
- قيمة الجائزة: 75 ألف جنيه وشهادة تقدير.
رابعًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة
تُمنح تقديرًا لدور المرأة في المجتمع الجامعي.
- عدد الجوائز: 4 جوائز، واحدة في كل من المجالات التالية:
- العلوم التطبيقية (الهندسية / التكنولوجية / البيئية)
- العلوم الطبية
- العلوم الأساسية / الزراعية
- العلوم الإنسانية (الاجتماعية، الآداب، التربية، الفنون)
- قيمة الجائزة: 30 ألف جنيه لكل جائزة وشهادة تقدير.
موعد تقديم الطلبات
آخر موعد لتسليم أوراق الترشح: 19 ديسمبر 2024، بمقر الإدارة العامة للبحوث العلمية بمبنى الإدارة خلف قصر الزعفران.
الإغلاق النهائي لاستلام الملفات لجميع الجوائز: 31 ديسمبر 2024.
كيفية التقديم
للتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز، يرجى تعبئة النموذج عبر الرابط: تقديم الطلب.اضغط هنا
مكتب الجوائز بالجامعة يقدم الدعم الفني لجميع الراغبين في الترشح عبر البريد الإلكتروني: scientific.awards@asu.edu.eg
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