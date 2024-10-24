رئيس جامعة حلوان يستقبل نقيب الصحفيين لبحث تقديم الخدمات الصحية لأعضاء النقابة وأسرهم

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كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والوفد المرافق له، لتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تقديم خدمات صحية لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم من خلال "مستشفى بدر الجامعي" التابعة لكلية الطب بالجامعة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور وائل عمر خليفة، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين جامعة حلوان ونقابة الصحفيين، وتهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة تشمل الكشف بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية.

وأعرب الدكتور قنديل عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا دور الجامعة في تقديم خدمات مجتمعية متميزة وتعزيز التوعية في المجتمع.

وأكد "البلشي" أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة في تحسين الخدمات الصحية لأعضاء النقابة وأسرهم، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين هي الأولى التي تقدم رعاية صحية متكاملة بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية حكومية مرموقة.

ويتضمن البروتوكول إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية لمدة عام قابل للتجديد، ويتاح للصحفيين وأسرهم استخدام بطاقة مشروع علاج الصحفيين أو بطاقة خدمة أقاربهم.

كما تم التأكيد على أن المستشفى تتمتع بأحدث الأجهزة الطبية وتوفر رعاية صحية متكاملة تحت إشراف أكفاء من أعضاء هيئة التدريس.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الجامعة ونقابة الصحفيين، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما في ذلك تقديم خدمات التدريب لطلاب الإعلام.