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التقديم متاح لنهاية نوفمبر.. الأوراق ورابط التقديم لمِنَح المرحلة الجامعية المصرية اليابانية

07:01 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

الدكتور أيمن عاشور

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كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"، بهدف تعظيم الاستثمار في عقول شباب الوطن، ويهدف البرنامج إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من الشباب المصري، مزود بالمهارات والقدرات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية للبعثات، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى بالجامعة المصرية اليابانية، سواء بنظام "الفصل الدراسي" أو "العام الدراسي"

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني: اضغط هنا

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مِنَح المرحلة الجامعية المصرية اليابانية الاستثمار في عقول شباب الوطن
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