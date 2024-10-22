بالتعاون مع بنك المعرفة.. تفاصيل إطلاق جامعة سيناء مجلة علمية وحوافز لهيئة التدريس

كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، تفاصيل خطة الجامعة في الوصول إلى التصنيفات العالمية للجامعات، من خلال التواجد في مراكز متقدمة في 6 تصنيفات دولية كأول جامعة خاصة في مصر.

وأوضحت فكري أنه في إطار حرص الجامعة على استمرار التقدم في التصنيفات الدولية وكذلك الاهتمام بمنظومة البحث العلمي، تم إطلاق مجلة علمية بحثية دولية للمساهمة في النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وإطلاق حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس لحثهم وتشجيعهم علي النشر العلمي الدولي.

وقالت فكري، في بيان صحفي، إن الجامعة تقدمت في تصنيف Scimago الإسباني من المركز 7981 إلى المركز 7136 لتقفز 845 مركزا والذي يشمل على البحث العلمي، الابتكار، والخدمة المجتمعية، وعلى مستوى مصر تقدمت من المركز 81 إلى المركز 65 أي تقدمت 16 مركزا.

وأضافت أن جامعة سيناء تقدمت في تصنيف Webometrics الإسباني من المركز 4603 إلى 4462 أي قفزت 141 مركزا والذي يعتمد على البحث العلمي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية، والموقع الإلكتروني للجامعة، أما على مستوى مصر تقدمت من المركز 44 إلى المركز 40 أي تقدمت 5 مراكز الوضع الحالي للجامعة في التصنيف.

من جهته، أشار الدكتور ياسر قنديل وكلية الدراسات العليا بكلية الصيدلة، ومدير مركز التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أنه في تصنيف الUniRank الأسترالي المعتمد على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تقدمت الجامعة من المركز 7458 إلى المركز 7222 أي قفزت 236 مركزا وعلى مستوى مصر من المركز 31 إلى المركز 25 أي تقدمت 6 مراكز.

وذكر أن الجامعة أدرجت في تصنيف UNIRANKS الأمريكي، تقدمت جامعة سيناء من المركز 7458 إلى المركز 5303 أي قفزت 2155 مركزا وهو تصنيف شامل للجامعة والوضع الحالي للجامعة في التصنيف، كما أدرجت في تصنيف EduRank الإنجليزي والذي يعتمد على البحث العلمي، والخريجين والسمعة غير الأكاديمية للجامعة.

وأعلن إدراج جامعة سيناء في تصنيف THE by Impact لسنة 2024 المعتمد على أهداف التنمية المستدامة وطبقا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، كما سجلت الجامعة في كل من التصنيف العربي للجامعات وتصنيف ال GreenMetrics وفي انتظار نتائج هذه التصنيفات.

وفي سياق متصل، شهدت جامعة سيناء تدشين مجلة سيناء العلمية الدولية قرار الإنشاء من مجلس الجامعة رقم 93 لسنة 2024، حيث تم إنشاء المجلة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى كأول مجلة بحثية دولية بالجامعات الخاصة.

وأكدت الدكتورة جيهان فكري، رئيس الجامعة، أن المجلة تعمل على العديد من المحاور بحيث لا تكون الجامعة تعليم فقط لأن الأمر تحول لبحث علمي وخدمة المجتمع لمساعدة الباحثين فى الجامعة وخارج الجامعة لنشر أبحاثهم وتساهم فى رفع تصنيف الجامعة دوليا بحيث يكون عدد المشاهدات والتحميلات.

فيما قال الدكتور حسن الفيومى رئيس تحرير مجلة سيناء الدولية، إن المجلة تصدر عن الجامعة كل 3 شهور والإصدار الاول كان فى شهر يوليو من عام 2024 وضم عدد 7 أبحاث على الموقع الرسمى للمجلة الذى تم تدشينه بالتعاون مع من بنك المعرفة المصري.

وأضاف الفيومي، أن المجلة تضم كوكبة من المحكمين المصريين والدوليين وكونها مجلة دولية، وتضم المجلة فى مجلس تحريرها 19 عضو من أعضاء المجلة من انجلترا وأمريكا واليونان والسويد، كما أن هناك مجموعة من المراجعين للأبحاث عددهم أكثر من 300 علماء مصريين ودوليين مراجعين للأبحاث، وتقدمت الجامعة لبنك المعرفة والترقيم الدولى فى شهر فبراير 2024 سواء المطبوعة أو أعداد على الموقع الإلكتروني.

من جهتها، قالت الدكتورة سمية السيد مساعد رئيس تحرير مجلة سيناء الدولية، إن جامعة سيناء استلمت الموقع الإلكترونى للمجلة من بنك المعرفة فى شهر فبراير 2024 وتم إعداد وتجهيز أبحاث قبل انطلاق الموقع وتم تدشين أول عدد فى شهر يوليو وتسلمت 43 بحث قبل تدشين الموقع وتم التحكيم قبل إطلاق الموقع وتم نشرها بشكل مستمر كل 3 شهور ونهاية شهر أكتوبر الجارى سيتم إطلاق الإصدار الثاني وبعد ذلك رفعها للمجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت السيد أن كل الأبحاث الموجودة حاليا 74 بحث خلال أشهر قليلة، ولدينا أكثر من 35 بحث تم قبولهم ، فضلا عن أن هناك أكثر من 20 بحثا فى مراحل المراجعة وتم رفض 9 أبحاث وسجل عدد المشاهدات على موقع المجلة الإلكترونى وموقع الجامعة 727 مشاهدة بالإضافة إلى 710 عدد مرات التحميل خلال شهرين فقط من تدشين الموقع.