7 سنوات دراسة وتقبل من الإعدادية.. جامعة حلوان تكشف تفاصيل الجامعة التكنولوجية الجديدة (خاص)

كتب - عمر صبري:

كشف رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، عن تفاصيل الجامعة التكنولوجية الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"، ونقل الإشراف عليها إلى جامعة حلوان.

وأوضح قنديل، في تصريحات لمصراوي، أن هذا القرار يأتي تعديلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، ويُعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز دور الجامعات المصرية في تلبية احتياجات التنمية الشاملة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية، ويعزز من قدرة جامعة حلوان على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن فرع الجامعة التقنية الدولية يُعد من أفضل وأهم الخيارات التي يمكن أن يتجه إليها الطالب الذي أنهى مرحلة التعليم الأساسي، كمسار بديل عن الالتحاق بالثانوية العامة.

وأضاف أن هذا الكيان التعليمي يُعد متكاملاً، نظرًا إلى أنه يحل محل المدرسة الثانوية التي يلتحق بها الطالب عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، وكذلك مرحلة التعليم العالي.

وتابع: يقضي الطالب في هذا الكيان التعليمي سبع سنوات دراسية، يدرس خلالها كل ما يتعلق بالتخصص الذي اختاره. وتم تطوير البرامج الجديدة للجامعة التكنولوجية، وتكون نواتها كلية التكنولوجيا والتعليم.

ولفت إلى أن مبادرة جامعة حلوان لإنشاء الجامعة التكنولوجية تأتي انطلاقًا من الرؤية الجديدة للدولة المصرية واستراتيجية الرئيس السيسي في تقديم منظومة متكاملة من الجامعات التكنولوجية، لإعادة بناء المنظومة التعليمية في الاتجاه الصحيح، عبر تقديم خريجين يتمتعون بالمهارة والخبرة، مؤهلين للانخراط في سوق العمل، ويدعمون تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق الريادة.