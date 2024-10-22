جامعة حلوان تعلن عن صفحاتها الرسمية على فيسبوك للكليات والمراكز.. روابط وتفاصيل
كتب- عمر صبري:
أعلنت جامعة حلوان عن الصفحات الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب بيان، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل مع الطلاب والمجتمع الأكاديمي وإتاحة المعلومات بشكل أسهل وأسرع.
تشمل الصفحات الرسمية المعلنة ما يلي:
صفحة جامعة حلوان هنا
المركز الإعلامي هنا
صفحة نادي الجامعة حلوان هنا
صفحة مجمع الفنون والثقافة هنا
المكتبة المركزية هنا
مستشفي بدر الجامعي هنا
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الجامعة إلى وجود صفحات رسمية لكليات جامعة حلوان المختلفة.
كلية السياحة والفنادق هنا
كلية العلوم هنا
التكنولوجيا والتعليم هنا
التجارة وادارة الأعمال
https://www.facebook.com/share/vGFjXaJPJUxPXGNA
https://www.facebook.com/share/8Sv1ph1UhUttjKKr
كلية الآداب هنا
كلية الفنون التطبيقية
https://www.facebook.com/share/g/td3d1iKy2aDxZYBP/?mibextid=A7sQZp
https://www.facebook.com/share/g/tHwt9rsHFbCgVhLf/?mibextid=A7sQZp
https://www.facebook.com/share/g/57x87CwLCbYg15GF/?mibextid=A7sQZp
https://www.facebook.com/share/g/ncgmyXjBy26pjrF8/?mibextid=A7sQZp
كليه علوم التغذية هنا
المعهد القومى للملكية الفكرية هنا
كلية علوم الرياضة بنات هنا
كلية الطب هنا
كلية الصيدلة هنا
كلية هندسة حلوان هنا
كلية التربية هنا
كليه الفنون الجميلة هنا
كليه الخدمه الاجتماعية هنا
كلية الاقتصاد المنزلي هنا
كلية التمريض هنا
هندسة المطرية هنا
الحاسبات والذكاء الاصطناعي هنا
كلية التربية الموسيقية هنا
كلية الحقوق
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057120683982&mibextid=JRoKGi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057253818319&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/share/aZ4bQBSPsdd3k6eT/?mibextid=qi2Omg
https://www.facebook.com/share/HD3Pe8tBz7wwBUyX/?mibextid=qi2Omg
وأكدت الجامعة أن هذه الصفحات ستكون المنصات الرسمية لنشر الأخبار والإعلانات الهامة، وتوفير معلومات عن الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الجامعة.
دعت الجامعة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمهتمين بأخبار الجامعة إلى متابعة هذه الصفحات للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بجامعة حلوان.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز تواجدها الرقمي وتحسين التواصل مع مجتمعها الأكاديمي والمجتمع المحلي.
فيديو قد يعجبك: