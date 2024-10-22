جامعة حلوان تعلن عن صفحاتها الرسمية على فيسبوك للكليات والمراكز.. روابط وتفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان عن الصفحات الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب بيان، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل مع الطلاب والمجتمع الأكاديمي وإتاحة المعلومات بشكل أسهل وأسرع.

تشمل الصفحات الرسمية المعلنة ما يلي:

صفحة جامعة حلوان هنا

المركز الإعلامي هنا

صفحة نادي الجامعة حلوان هنا

صفحة مجمع الفنون والثقافة هنا

المكتبة المركزية هنا

مستشفي بدر الجامعي هنا

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الجامعة إلى وجود صفحات رسمية لكليات جامعة حلوان المختلفة.

كلية السياحة والفنادق هنا

كلية العلوم هنا

التكنولوجيا والتعليم هنا

التجارة وادارة الأعمال

https://www.facebook.com/share/vGFjXaJPJUxPXGNA

https://www.facebook.com/share/8Sv1ph1UhUttjKKr

كلية الآداب هنا

كلية الفنون التطبيقية

https://www.facebook.com/share/g/td3d1iKy2aDxZYBP/?mibextid=A7sQZp

https://www.facebook.com/share/g/tHwt9rsHFbCgVhLf/?mibextid=A7sQZp

https://www.facebook.com/share/g/57x87CwLCbYg15GF/?mibextid=A7sQZp

https://www.facebook.com/share/g/ncgmyXjBy26pjrF8/?mibextid=A7sQZp

كليه علوم التغذية هنا

المعهد القومى للملكية الفكرية هنا

كلية علوم الرياضة بنات هنا

كلية الطب هنا

كلية الصيدلة هنا

كلية هندسة حلوان هنا

كلية التربية هنا

كليه الفنون الجميلة هنا

كليه الخدمه الاجتماعية هنا

كلية الاقتصاد المنزلي هنا

كلية التمريض هنا

هندسة المطرية هنا

الحاسبات والذكاء الاصطناعي هنا

كلية التربية الموسيقية هنا

كلية الحقوق

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057120683982&mibextid=JRoKGi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057253818319&mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/share/aZ4bQBSPsdd3k6eT/?mibextid=qi2Omg

https://www.facebook.com/share/HD3Pe8tBz7wwBUyX/?mibextid=qi2Omg

وأكدت الجامعة أن هذه الصفحات ستكون المنصات الرسمية لنشر الأخبار والإعلانات الهامة، وتوفير معلومات عن الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الجامعة.

دعت الجامعة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمهتمين بأخبار الجامعة إلى متابعة هذه الصفحات للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بجامعة حلوان.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز تواجدها الرقمي وتحسين التواصل مع مجتمعها الأكاديمي والمجتمع المحلي.