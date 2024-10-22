بعد حادث أتوبيس الجلالة.. قرار من التعليم العالي بشأن التأمين الصحي لطلاب الجامعات

كتب- عمر صبري:



ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، وقيادات بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة العمل على توفير التأمين الصحي ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث التي وقعت لطلاب جامعة الجلالة.



كما وجه الوزير، بتوفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.



حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، واللواء هيثم زكي، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، والسيد عطا، مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامي ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة.

