بسبب مجلة بجامعة عين شمس.. مصر تحصد المركز الأول عربيًّا في نتائج معامل أرسيف 2024

كتب- عمر صبري:

تفرَّدت مصر بالمرتبة الأولى عربيًّا على صعيد نتائج معامل التأثير "أرسيف" "العام"، 2024، للمجلات العلمية والبحثية العربية، الذي يقارن بين جميع هذه المجلات في مختلف التخصصات.

وتفوقت مصر بهذه النتيجة على 28 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية في حجم "التأثير" للمجلّات البحثية والعلميّة المنشورة باللغة العربية، وفق ما أفاد به معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية "أرسيف" Arcif في تقريره السنوي التاسع لعام 2024.

وحققت مصر المرتبة الأولى في معامل "أرسيف" "العام" من خلال "المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة"، التي تصدرها جامعة عين شمس، وتلتها في المرتبة الثانية دولة قطر، ثم فلسطين، فالسعودية.

وأشار تقرير "أرسيف 2024" -إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي- إلى أن زيادة أعداد الاستشهادات بالإنتاج العلمي والأكاديمي المصري، يعكس "حجم التأثير" للإنتاج والبحث العلمي من مصر، على المستوى العربي.

وحققت مصر ست رتب متفاوتة ضمن المراتب العشر الأولى، حسب معامل التأثير "أرسيف" "العام"، وعلى جميع المجلات الناجحة في التقرير والبالغ عددها 1201 مجلة علمية من جميع التخصصات؛ حيث حصلت مجلة "دراسات في الخدمة الاجتماعية"، جامعة حلوان، على المرتبة الرابعة، تلتها في المرتبة السادسة "مجلة البحوث الإعلامية"، جامعة الأزهر، وتلتها "المجلة المصرية للتربية العلمية"، الجمعية المصرية للتربية العلمية، سابعاً، تم تلاها على التوالي بالرتب الثامنة والتاسعة والعاشرة، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، و"المجلة العربية للتربية النوعية"، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، "مجلة الإدارة التربوية"، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية.

وتابع التقرير: وعلى صعيد مرتبة المجلات وفق التخصصات، في نتائج هذا التقرير، حققت المجلات العلمية المصرية المرتبة الأولى عربياً، في تخصصات العلوم السياسية، والإعلام، والدراسات الإسلامية، وعلوم المكتبات والمعلومات.

وأضاف التقرير: وعلى صعيد حجم إنتاج المجلّات العلمية المحكّمة الأكثر تأثيراً عربياً، والتي انطبقت عليها الـ32 معيار لدى معامل التأثير "أرسيف"، حلت مصر في المرتبة الثانية بـ300 مجلة، بينما حلّت الجزائر بالمرتبة الأولى بـ447 مجلّة، والعراق ثالثاً بمجلّة 159، والسعودية بالمرتبة الرابعة بـ65 مجلة، وجاءت الأردن بالمرتبة الخامسة بـ38 مجلّة.

وأطلق معامل التأثير "أرسيف Arcif" للمجلاّت العلميّة العربيّة، نتائج تقريره السنوي التاسع لعام 2024، بعد مراجعة وفحص الأبحاث العربية المنشورة في المجلات الأكاديمية والبحثية العربية، والبالغ عددها 850 ألف بحث، والتي تم رصدها وتوثيقها في تقارير معامل "أرسيف" السنوية.

وقال رئيس مبادرة معامل التأثير "أرسيف- Arcif" الدكتور سامي الخزندار، إن "نتائج تقرير أرسيف 2024 تعكس تطوراً ملحوظاً في حجم وجودة الإنتاج والنشر العلمي العربي، رغم ضعف الحوافز الأكاديمية".

وبيَّن الخزندار، خلال لقاء إطلاق النتائج السنوية، أن "تقرير 2024 يعكس إدراكاً واسعاً، واهتمامًا متزايداً، وسط الجماعة العلمية العربية، بضرورة الاعتماد على البحث والنشر العلمي باللغة العربية.

وأشار الخزندار إلى أن "البحث والنشر العلمي ضرورة عربية لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على استيرادها"، "وهو ما يستدعي الثقة بالعقل العربي ودعم جهود الباحثين العلمية"، بحسبه.

وفحصت فرق "أرسيف" العلمية 5000 مجلة علمية وبحثية، تصدر باللغة العربية عما يقارب 1500 هيئة علمية وبحثية، استطاعت 1201 مجلة علمية النجاح في تحقيق الـ32 معياراً المعتمدة لدى "أرسيف"، والمتوافقة مع المعايير العالمية لمعاملات التأثير الدولية، وصادرة من 19 دولة عربية (باستثناء الصومال، وجيبوتي، وجزر القمر)، ومن 9 دول أجنبية هي: بريطانيا، وتركيا، وأمريكا، وماليزيا، وبلجيكا، والهند، وهولندا، وإيران، وباكستان، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية.

وشمل تقرير "أرسيف 2024" مراجعة بيانات ونتائج 311,000 مؤلف عربي، حصرت أبحاثهم في 850,000 مقالة علمية، أظهرت أن ما يزيد على 85,000 مؤلفاً عربياً جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي والأكاديمي.

ونوه التقرير بأنه على مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، حلَّت الجزائر أولاً بـ21455 مؤلّفاً، وتلتها العراق ثانيًا بـ17420 مؤلّفاً، ثم مصر بـ15206 مؤلّفاً، والسعودية بـ8324 مؤلفاً، وأخيراً الأردن بـ5123 مؤلفاً.

وتصدرت الجزائر، قطاعيًّا، مجال الآداب والعلوم الإنسانية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 252 مجلة، بـ"مجلة التمكين الاجتماعي"، التي تصدرها جامعة عمار ثليجي الأغواط، وجاءت السعودية ثانياً، بينما حققت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة، ثم الأردن رابعاً، وفلسطين خامساً.

وتصدرت فلسطين مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، الذي يضم 174 مجلة، بـ"مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية"، التي تصدرها الجامعة الإسلامية- غزة، لتحتل مصر المراتب الثانية والثالثة والخامسة، ودولة الكويت المرتبة الرابعة.

وفي العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 147 مجلة، صعدت مصر إلى المرتبة الأولى بمجلة "دراسات في الخدمة الاجتماعية"، التي تصدرها جامعة حلوان، تلتها السعودية في المرتبة الثانية، ثم الجزائر ثالثًا، لتعود مصر وتنال المرتبتين الرابعة والخامسة أيضًا.

وقال التقرير: ورغم حصول فلسطين، في مجال العلوم التربوية الذي يضم 127 مجلة، على المرتبة الأولى بـ"المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني" الصادرة عن جامعة القدس المفتوحة، فإن مصر استحوذت على المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

وفي مجال القانون، الذي يضم 114 مجلة، حصلت الجزائر على المرتبة الأولى بـ"مجلة الدراسات والبحوث القانونية"، الصادرة عن مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية في جامعة محمد بوضياف- المسيلة، وتلتها الكويت في المرتبة الثانية، بينما حققت الجزائر المراتب الثالثة والرابعة والخامسة.

وحصلت مصر على المرتبة الأولى في مجال الدراسات الإسلامية، الذي يضم 91 مجلة، بـ"مجلة البحوث الفقهية والقانونية" الصادرة عن جامعة الأزهر، ولتعقبها لبنان ثانيًا، ثمّ الأردن والسعودية والإمارات، في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

ونالت مصر، في مجال العلوم السياسية الذي يضم 67 مجلة، المراتب الأولى بمجلة "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" الصادرة عن جامعة القاهرة، والثالثة والرابعة، فيما جاءت الجزائر في المرتبتين الثانية والخامسة.

وحصدت مصر المراتب الثلاث الأولى في مجال الإعلام والاتصال، الذي يضم 28 مجلة، وكانت المرتبة الأولى بـ"مجلة البحوث الإعلامية"، الصادرة عن جامعة الأزهر.

وتصدرت مصر المرتبتين الأولى والثالثة في مجال علم المكتبات والمعلومات، الذي يضم 18 مجلة، بـ"المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات الصادرة عن جامعة القاهرة، والثانية كانت من نصيب الأردن".

ونالت ليبيا المرتبة الأولى في مجال الفنون، الذي يضم 17 مجلة، بمجلة "كلية الفنون والإعلام" الصادرة عن جامعة مصراتة، تلتها مصر في المرتبتَين الثانية والثالثة.

وعلى صعيد مؤشر الاستشهاد الفوري Immediacy Index، الذي نجحت فيه 590 مجلة عربية، وهو مؤشر يعكس حجم المتابعة والتأثير الفوري للمجلة، من خلال رصد حجم الاستشهادات التي حققتها مقالات المجلة فور صدورها، ونشر المقالات المستشهدة بها خلال السنة نشرت المجلة.

وحققت فلسطين المرتبة الأولى في المؤشر الفوري، من خلال "المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني" الصادرة عن جامعة القدس المفتوحة، تلتها مصر في المرتبتين الثانية والرابعة، وحققت قطر المرتبة الثالثة.

ويتيح "أرسيف" نتائج تقرير 2024، عبر بوابته الإلكترونية، وذلك على موقعه الإلكتروني http://emarefa.net/arcif .

وسيتم، وللمرة الأولى، إصدار نسخة رقمية لهذا التقرير بصيغةPDF ، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، وصناع القرار والسياسات في مجال البحث والنشر العلمي العربي قبل نهاية هذا العام.

جدير بالذكر أن معامل التأثير "أرسيف" يخضع لمجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا -الإسكوا- قاعدة بيانات "معرفة"). بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية.

ويُعتبر معامل "أرسيف"، الذي نقل الإنتاج العلمي العربي من حيز غير مرئي إلى إنتاج معترف به عالمياً، أداة منهجية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي وحجم تأثيرها العلمي، ويستخرج وَفـق معادلات معيارية صارمة تستند إلى مقاييس عالمية.