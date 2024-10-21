رئيس جامعة حلوان بعد تفقد المطعم المركزي: نحرص على رضا الطلاب

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كتب- عمر صبري:

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة للاطمئنان جودة الخدمات المقدمة للطلاب

رافق الدكتور قنديل في جولته التفقدية كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب

خلال الزيارة، تفقد رئيس جامعة حلوان أقسام المطعم المركزي المختلفة، بما في ذلك مناطق إعداد الطعام وصالات الطعام، واطلع على إجراءات النظافة والسلامة الغذائية المتبعة.

وصرح الدكتور السيد قنديل قائلاً: "نحرص على التأكد من أن جميع خدمات الجامعة، وخاصة المطعم المركزي، تعمل بكفاءة لتلبية احتياجات طلابنا نسعى دائمًا لتوفير وجبات صحية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والنظافة".

وأضاف: "نعمل باستمرار على تطوير خدمات المطعم المركزي لضمان رضا الطلاب وتوفير بيئة مناسبة لهم خلال فترة دراستهم".

وخلال الجولة، استمع إلى ملاحظات الطلاب حول الخدمات المقدمة منذ بداية العام الدراسي كما تمت مناقشة خطط لتحسين الخدمة وتنويع الوجبات لتلبية مختلف الاحتياجات الغذائية للطلاب

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور قنديل على أهمية المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة الاستماع لآراء الطلاب وملاحظاتهم لتحسين الخدمة بشكل مستمر

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجامعة لمتابعة سير العمل في مختلف مرافق الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، وضمان تقديم أفضل الخدمات للطلاب.