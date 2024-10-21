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التعليم العالي تعلن عن فرصة دراسة ماجستير في اليابان.. الشروط والتفاصيل

03:30 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

وزارة التعليم العالي

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كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي (ممثلا في الإدارة المركزية للبعثات)، بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) عن إطلاق برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" للعام الأكاديمي 2024/2025، والتي تهدف إلى توفير فرص للطلاب المصريين للحصول على درجة الماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية في اليابان، حيث تستمر مدة الدراسة عامين كحد أقصى.

وأوضح الإعلان أن باب التقديم مفتوح أمام معاوني هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والمدرسين، والعاملين بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لها، وذلك وفقًا لما هو مدرج في خطة البعثات.

وذكرت الوزارة: علمًا بأنه قد تم فتح باب التقديم للراغبين في التقدم إلكترونيًا، خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم)، وذلك عبر المنصة الخاصة بالإدارة المركزية للبعثات.

: https://eservices.cdm.edu.eg/

وأوضح الإعلان أن برامج المبادرة المصرية اليابانية تتيح التقدم للحصول على درجة الماجستير في مجال التعليم، وأنظمة التوكاتسو، وإعداد المناهج وطرق التدريس.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم، والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني: https://eservices.cdm.edu.eg/

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح. بحسب ما أعلنت

وزارة التعليم العالي قطاع الشئون الثقافية والبعثات اليابان المبادرة المصرية اليابانية
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