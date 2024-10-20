عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف ضمن المؤلفين الأكثر تأثيراً عربيًا

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز الدكتور أحمد فكري بهنساوي، أستاذ علم النفس التربوي، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمركز الرابع ضمن الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً في مجال العلوم التربوية، وذلك وفقاً لنتائج التقرير السنوي لمعامل التأثير، والاستشهادات المرجعية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أحمد فكري لفوزه المشرف، مطالبا أعضاء هيئة التدريس أن يحذوا حذوه، وأن يكونوا واجهة مشرفة للجامعة، مما يسهم بشكل كبير أن تتبوأ الجامعة المكانة التي تستحقها محليا ودولياً.