فيديو وصور.. تعرف على طريقة وخطوات تصفح الكتاب التفاعلي بجامعة حلوان عبر المحمول

انتخابات الاتحادات الطلابية.. أسرة من أجل مصر تتصدر المشهد بعد فتح

كتب- عمر صبري:

طورت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد الكلية منصة الكتاب التفاعلي، وأعلنت من خلال فيديو تعريفي للطلاب عن طريقة تصفح الكتاب التفاعلي ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

وجاءت الخطوات كالتالي:

فتح المتصفح على الموبايل والدخول على موقع من هنا

ثم إدخال الرقم التعريفي وكلمة المرور واختيار ساعات معتمدة أو فصول دراسية، ثم اختيار الموقع على الكمبيوتر، ثم اختيار المواد، ثم اختيار المادة وعرض محتوياتها، ثم عرض الكتاب التفاعلي.

وبحسب بيان، جاءت هذه الخطوة إيماناً من جامعة حلوان بأهمية الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، وتلبية احتياجات المجتمع والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي، وإنشاء بيئة تعليمية متكاملة تستخدم فيها التكنولوجيا من خلال دمج مهارات التعلم الإلكتروني ، وإتاحة بيئة تعليمية تفاعلية متطورة، بجانب تنمية مهارات الطلاب وقدرتهم على التفاعل مع متغيرات العصر من خلال التقنيات الحديثة.