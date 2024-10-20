غير محسوم.. ما هو مصير طلاب كلية السياحة جامعة حلوان بعد سحب مقر الكلية؟

كتب- عمر صبري:

قال مصدر مطلع بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إنه بعد تلقي الكلية خطابا من وزارة التعليم العالي يفيد بضرورة نقل المتعلقات وعدم تجديد حق انتفاع أرض الكلية وبالتالي سحب مقرها ومبانيها في منطقة منيل الروضة أمام مستشفى قصر العيني، تدرس حتى الآن مكان نقل الكلية بمتعلقاتها.

وأكد المصدر خلال تصريحات لمصراوي، أنه من غير المحسوم حتى الآن نقل الكلية إلى مقر بالحرم الجامعي في عين حلوان أم في مكان آخر بمباني الجامعة في وسط البلد.

وتلقت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان خطاب يفيد بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة شبرا حتى منطقة حلوان، والتي تشمل أراضٍ مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية، بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة الشريط كله بلا استثناء مشتملا كل من المسرح العائم والنادي وشرطة المسطحات المائية وحديقة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة وكلية السياحة والفنادق حيث أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال.