"هيئة التدريس بجامعة القاهرة" يكشف خطواته بعد عدم تجديد حق انتفاع أرضه بالمنيل

كتب- عمر صبري:

قال مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إنه ورد إليه خطاب بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان من بينها أراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة.

وأضاف مجلس الإدارة أن التطوير والخطابات تشمل الشريط كله بلا استثناء مشتملا كل من المسرح العائم والنادي وشرطة المسطحات المائية وحديقة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة وكلية السياحة والفنادق حيث أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال.

وأوضح مجلس الإدارة أنه يعكف الآن من خلال انعقاده الدائم لبذل كل جهد لإيجاد حلول مناسبة وطَرق جميع الأبواب.

وأكد أنه سيسلك كل السبل المشروعة لمحاولة الإبقاء على المقر وأيضا دراسة كل السيناريوهات والحلول المطروحة بما لا يتعارض مع مصالح السادة الأعضاء ولا المصالح القومية.

وتوجه بالشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة لمجهوداته ومساندته اللامحدودة في مشاركتنا تلك الأزمة.