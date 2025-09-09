407.7 درجة لهندسة القاهرة.. الحدود الدنيا لتنسيق مدارس النيل 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مدارس النيل الدولية لعام 2025 كل الكليات كما يلي:
هندسة القاهرة 407.722222
طب جنوب الوادي 407.722222
طب أسنان المنيا 407.437500
طب بور سعيد 407.437500
هندسة بور سعيد 406.355555
طب القاهرة 405.444444
طب الاقصر 405.444444
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 404.077777
طب عين شمس 404.077777
هندسة عين شمس 404.077777
طب قناة السويس بالإسماعيلية 403.337500
هندسة حلوان 403.166666
طب حلوان 403.166666
طب الفيوم 402.711111
طب المنيا 402.711111
طب أسيوط 402.312500
طب سوهاج 401.800000
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 401.800000
هندسة حلوان بالمطرية 401.800000
طب بني سويف 401.800000
هندسة بنها بشبرا 400.888888
هندسة المنصورة 400.888888
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 400.433333
هندسة بنها 400.433333
هندسة المنوفية بشبين الكوم 399.522222
هندسة الفيوم 399.522222
طب أسوان 398.611111
طب بنها 398.212500
طب المنوفية بشبين الكوم 398.155555
طب السويس 398.155555
هندسة الإسكندرية 398.155555
طب المنصورة 397.244444
هندسة المنيا 397.244444
طب أسنان عين شمس 397.187500
هندسة الزقازيق 396.333333
هندسة السويس 396.333333
هندسة دمياط 395.877777
حقوق المنيا 395.357142
هندسة بني سويف 394.966666
كلية الهندسة جامعة دمنهور 394.966666
هندسة طنطا 394.738888
هندسة كفر الشيخ 394.055555
طب الإسكندرية 394.055555
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 393.600000
هندسة أسيوط 393.600000
طب الزقازيق 393.600000
طب دمياط 393.600000
طب كفر الشيخ 393.600000
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 392.688888
هندسة سوهاج 392.688888
هندسة أسوان 391.777777
طب طنطا 391.777777
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 391.322222
طب فاقوس 390.411111
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 389.044444
طب الوادي الجديد 389.044444
هندسة جنوب الوادي 389.044444
طب السادات 387.962500
طب العريش 387.677777
هندسة الوادي الجديد 387.222222
علاج طبيعي بورسعيد 387.222222
طب أسنان أسيوط 386.766666
طب أسنان القاهرة 386.766666
تجارة عين شمس 386.571428
طب أسنان الزقازيق 385.855555
حقوق القاهرة 385.400000
صيدلة المنيا 383.805555
طب أسنان الفيوم 383.122222
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 383.122222
سياسة واقتصاد السويس 383.057142
طب أسنان بني سويف 382.837500
هندسة بترول و تعدين السويس 382.666666
طب أسنان المنوفية 382.211111
فنون جميلة (عمارة) المنيا 382.211111
طب أسنان الإسكندرية 380.844444
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 380.388888
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 379.933333
هندسة الطاقة أسوان 379.933333
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 379.477777
طب أسنان المنصورة 379.250000
طب أسنان جنوب الوادي 379.250000
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 378.566666
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 378.566666
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 378.111111
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 377.655555
طب أسنان كفر الشيخ 376.687500
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 375.833333
فنون جميلة (عمارة) حلوان 375.833333
تخطيط عمراني القاهرة 375.833333
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 375.377777
ألسن عين شمس 374.857142
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 374.857142
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 374.011111
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 374.011111
طب أسنان السويس 373.555555
طب أسنان طنطا 373.555555
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 373.555555
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 373.100000
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 372.644444
علاج طبيعي القاهرة 371.562500
حقوق عين شمس 371.342857
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 371.277777
علاج طبيعي بنها 371.277777
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 370.757142
حاسبات و معلومات العريش رياضة 369.455555
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 369.455555
صيدلة عين شمس 369.455555
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 369.000000
علاج طبيعي بني سويف 369.000000
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 369.000000
علاج طبيعي كفر الشيخ 367.405555
علاج طبيعي السويس 366.437500
تجارة بور سعيد 366.071428
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 366.071428
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 364.444444
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 363.142857
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 363.142857
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 362.622222
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 362.166666
علاج طبيعي قناة السويس 362.166666
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 361.971428
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 361.711111
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 361.027777
تجارة القاهرة 360.214285
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 359.888888
صيدلة القاهرة 359.433333
إعلام القاهرة 358.750000
سياسة واقتصاد بني سويف 357.285714
علوم المنيا رياضة 352.892857
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 352.144444
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 352.014285
تجارة و إدارة أعمال حلوان 351.721428
تجارة المنوفية بشبين الكوم 351.428571
صيدلة جنوب الوادي 350.777777
صيدلة حلوان 350.777777
فنون جميلة (فنون) حلوان 348.500000
طب بيطري القاهرة 348.500000
صيدلة الفيوم 347.133333
صيدلة المنوفية 346.962500
صيدلة بور سعيد 346.905555
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 346.677777
صيدلة أسيوط 346.222222
علوم عين شمس رياضة 346.157142
تجارة بنها 342.642857
إعلام عين شمس 342.642857
علاج طبيعي جنوب الوادي 342.577777
صيدلة الإسكندرية 341.666666
صيدلة سوهاج 339.388888
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 338.542857
علوم البترول والتعدين مطروح 338.250000
صيدلة بني سويف 338.022222
فنون جميلة (فنون) المنصورة 337.957142
حقوق حلوان 336.785714
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 336.785714
علوم عين شمس 336.785714
آثار القاهرة 335.614285
تجارة الإسكندرية 335.028571
صيدلة الزقازيق 333.922222
صيدلة المنصورة 333.466666
صيدلة مدينة السادات 333.466666
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 332.685714
علوم القاهرة رياضة 330.928571
علوم القاهرة 330.928571
إعلام المنوفية 330.928571
حقوق بنها 329.757142
تجارة المنصورة 329.757142
إعلام جنوب الوادي 329.464285
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 328.000000
تجارة أسيوط 326.828571
صيدلة ج الوادي الجديد 325.494444
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 325.266666
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 325.071428
تجارة مدينة السادات 322.142857
تجارة دمياط 322.142857
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 320.678571
صيدلة طنطا 320.312500
ألسن الفيوم 319.214285
تجارة أسوان 319.214285
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 318.888888
صيدلة دمنهور 316.611111
تجارة طنطا 315.114285
إعلام بني سويف 314.528571
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 314.333333
تجارة الزقازيق 313.357142
ألسن الأقصر 313.357142
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 311.600000
طب بيطري أسيوط 310.688888
حقوق بني سويف 310.428571
فنون جميلة (فنون) المنيا 310.428571
تجارة السويس 306.328571
ألسن أسوان 305.742857
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 301.642857
حقوق بور سعيد 298.714285
تجارة كفر الشيخ 298.714285
تجارة العريش 298.714285
ألسن الغردقة 295.492857
علوم حلوان 292.857142
ألسن المنيا 291.392857
تجارة بني سويف 289.928571
آداب القاهرة 289.928571
علوم بور سعيد 288.464285
حقوق المنوفية بشبين الكوم 287.000000
تجارة جنوب الوادي 287.000000
علوم المنيا 285.535714
ألسن كفر الشيخ 278.214285
ألسن بني سويف 273.821428
تجارة انتساب موجه عين شمس 272.357142
زراعة عين شمس 269.428571
ألسن سوهاج 269.428571
آثار عين شمس 266.207142
تربية بنات عين شمس 265.035714
فنون تطبيقية حلوان 260.642857
حقوق الفيوم 251.857142
تجارة دمنهور 248.928571
