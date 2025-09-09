407.7 درجة لهندسة القاهرة.. الحدود الدنيا لتنسيق مدارس النيل 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مدارس النيل الدولية لعام 2025 كل الكليات كما يلي:

هندسة القاهرة 407.722222

طب جنوب الوادي 407.722222

طب أسنان المنيا 407.437500

طب بور سعيد 407.437500

هندسة بور سعيد 406.355555

طب القاهرة 405.444444

طب الاقصر 405.444444

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 404.077777

طب عين شمس 404.077777

هندسة عين شمس 404.077777

طب قناة السويس بالإسماعيلية 403.337500

هندسة حلوان 403.166666

طب حلوان 403.166666

طب الفيوم 402.711111

طب المنيا 402.711111

طب أسيوط 402.312500

طب سوهاج 401.800000

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 401.800000

هندسة حلوان بالمطرية 401.800000

طب بني سويف 401.800000

هندسة بنها بشبرا 400.888888

هندسة المنصورة 400.888888

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 400.433333

هندسة بنها 400.433333

هندسة المنوفية بشبين الكوم 399.522222

هندسة الفيوم 399.522222

طب أسوان 398.611111

طب بنها 398.212500

طب المنوفية بشبين الكوم 398.155555

طب السويس 398.155555

هندسة الإسكندرية 398.155555

طب المنصورة 397.244444

هندسة المنيا 397.244444

طب أسنان عين شمس 397.187500

هندسة الزقازيق 396.333333

هندسة السويس 396.333333

هندسة دمياط 395.877777

حقوق المنيا 395.357142

هندسة بني سويف 394.966666

كلية الهندسة جامعة دمنهور 394.966666

هندسة طنطا 394.738888

هندسة كفر الشيخ 394.055555

طب الإسكندرية 394.055555

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 393.600000

هندسة أسيوط 393.600000

طب الزقازيق 393.600000

طب دمياط 393.600000

طب كفر الشيخ 393.600000

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 392.688888

هندسة سوهاج 392.688888

هندسة أسوان 391.777777

طب طنطا 391.777777

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 391.322222

طب فاقوس 390.411111

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 389.044444

طب الوادي الجديد 389.044444

هندسة جنوب الوادي 389.044444

طب السادات 387.962500

طب العريش 387.677777

هندسة الوادي الجديد 387.222222

علاج طبيعي بورسعيد 387.222222

طب أسنان أسيوط 386.766666

طب أسنان القاهرة 386.766666

تجارة عين شمس 386.571428

طب أسنان الزقازيق 385.855555

حقوق القاهرة 385.400000

صيدلة المنيا 383.805555

طب أسنان الفيوم 383.122222

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 383.122222

سياسة واقتصاد السويس 383.057142

طب أسنان بني سويف 382.837500

هندسة بترول و تعدين السويس 382.666666

طب أسنان المنوفية 382.211111

فنون جميلة (عمارة) المنيا 382.211111

طب أسنان الإسكندرية 380.844444

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 380.388888

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 379.933333

هندسة الطاقة أسوان 379.933333

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 379.477777

طب أسنان المنصورة 379.250000

طب أسنان جنوب الوادي 379.250000

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 378.566666

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 378.566666

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 378.111111

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 377.655555

طب أسنان كفر الشيخ 376.687500

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 375.833333

فنون جميلة (عمارة) حلوان 375.833333

تخطيط عمراني القاهرة 375.833333

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 375.377777

ألسن عين شمس 374.857142

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 374.857142

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 374.011111

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 374.011111

طب أسنان السويس 373.555555

طب أسنان طنطا 373.555555

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 373.555555

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 373.100000

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 372.644444

علاج طبيعي القاهرة 371.562500

حقوق عين شمس 371.342857

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 371.277777

علاج طبيعي بنها 371.277777

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 370.757142

حاسبات و معلومات العريش رياضة 369.455555

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 369.455555

صيدلة عين شمس 369.455555

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 369.000000

علاج طبيعي بني سويف 369.000000

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 369.000000

علاج طبيعي كفر الشيخ 367.405555

علاج طبيعي السويس 366.437500

تجارة بور سعيد 366.071428

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 366.071428

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 364.444444

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 363.142857

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 363.142857

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 362.622222

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 362.166666

علاج طبيعي قناة السويس 362.166666

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 361.971428

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 361.711111

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 361.027777

تجارة القاهرة 360.214285

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 359.888888

صيدلة القاهرة 359.433333

إعلام القاهرة 358.750000

سياسة واقتصاد بني سويف 357.285714

علوم المنيا رياضة 352.892857

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 352.144444

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 352.014285

تجارة و إدارة أعمال حلوان 351.721428

تجارة المنوفية بشبين الكوم 351.428571

صيدلة جنوب الوادي 350.777777

صيدلة حلوان 350.777777

فنون جميلة (فنون) حلوان 348.500000

طب بيطري القاهرة 348.500000

صيدلة الفيوم 347.133333

صيدلة المنوفية 346.962500

صيدلة بور سعيد 346.905555

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 346.677777

صيدلة أسيوط 346.222222

علوم عين شمس رياضة 346.157142

تجارة بنها 342.642857

إعلام عين شمس 342.642857

علاج طبيعي جنوب الوادي 342.577777

صيدلة الإسكندرية 341.666666

صيدلة سوهاج 339.388888

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 338.542857

علوم البترول والتعدين مطروح 338.250000

صيدلة بني سويف 338.022222

فنون جميلة (فنون) المنصورة 337.957142

حقوق حلوان 336.785714

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 336.785714

علوم عين شمس 336.785714

آثار القاهرة 335.614285

تجارة الإسكندرية 335.028571

صيدلة الزقازيق 333.922222

صيدلة المنصورة 333.466666

صيدلة مدينة السادات 333.466666

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 332.685714

علوم القاهرة رياضة 330.928571

علوم القاهرة 330.928571

إعلام المنوفية 330.928571

حقوق بنها 329.757142

تجارة المنصورة 329.757142

إعلام جنوب الوادي 329.464285

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 328.000000

تجارة أسيوط 326.828571

صيدلة ج الوادي الجديد 325.494444

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 325.266666

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 325.071428

تجارة مدينة السادات 322.142857

تجارة دمياط 322.142857

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 320.678571

صيدلة طنطا 320.312500

ألسن الفيوم 319.214285

تجارة أسوان 319.214285

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 318.888888

صيدلة دمنهور 316.611111

تجارة طنطا 315.114285

إعلام بني سويف 314.528571

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 314.333333

تجارة الزقازيق 313.357142

ألسن الأقصر 313.357142

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 311.600000

طب بيطري أسيوط 310.688888

حقوق بني سويف 310.428571

فنون جميلة (فنون) المنيا 310.428571

تجارة السويس 306.328571

ألسن أسوان 305.742857

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 301.642857

حقوق بور سعيد 298.714285

تجارة كفر الشيخ 298.714285

تجارة العريش 298.714285

ألسن الغردقة 295.492857

علوم حلوان 292.857142

ألسن المنيا 291.392857

تجارة بني سويف 289.928571

آداب القاهرة 289.928571

علوم بور سعيد 288.464285

حقوق المنوفية بشبين الكوم 287.000000

تجارة جنوب الوادي 287.000000

علوم المنيا 285.535714

ألسن كفر الشيخ 278.214285

ألسن بني سويف 273.821428

تجارة انتساب موجه عين شمس 272.357142

زراعة عين شمس 269.428571

ألسن سوهاج 269.428571

آثار عين شمس 266.207142

تربية بنات عين شمس 265.035714

فنون تطبيقية حلوان 260.642857

حقوق الفيوم 251.857142

تجارة دمنهور 248.928571

