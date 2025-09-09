إعلان

بدء تسجيل رغبات طلاب تنسيق مدارس النيل "المستنفدين".. رابط سريع ومباشر

01:35 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

التنسيق الإلكتروني

كتب- عمر صبري:

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني السماح لطلاب مدارس النيل الدولية تسجيل رغبات الطلاب المستنفدين رغباتهم في تنسيق المرحلة عبر الموقع الإلكتروني رابط سريع ومباشر اضغط هنا. اضغط هنا

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية، وإتاحة النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg

كما أعلن المكتب بدء مرحلة تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني منذ قليل.

