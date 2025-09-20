نتيجة تنسيق الشهادة العربية الأردنية أدبي 2025
كتب- عمر صبري:
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الأردن أدبي لعام 2025.
ألسن كفر الشيخ 364.216667
آداب كفر الشيخ 348.158333
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 323.216667
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 316.383333
تربية (طفولة) عين شمس 315.700000
حقوق الإسكندرية 311.941667
تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.058333
تجارة الزقازيق 296.566667
تربية الزقازيق 296.225000
دار العلوم القاهرة 274.700000
تربية المنصورة 262.058333
حقوق الزقازيق 260.008333
ألسن عين شمس 255.566667
حقوق طنطا 248.050000
تربية دمنهور 229.258333
تجارة وإدارة أعمال حلوان 221.741667
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 209.441667
تجارة دمنهور 207.733333
