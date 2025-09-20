نتيجة تنسيق الشهادة العربية الأردنية أدبي 2025

كتب- عمر صبري:



نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الأردن أدبي لعام 2025.



ألسن كفر الشيخ 364.216667

آداب كفر الشيخ 348.158333

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 323.216667

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 316.383333

تربية (طفولة) عين شمس 315.700000

حقوق الإسكندرية 311.941667

تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.058333

تجارة الزقازيق 296.566667

تربية الزقازيق 296.225000

دار العلوم القاهرة 274.700000

تربية المنصورة 262.058333

حقوق الزقازيق 260.008333

ألسن عين شمس 255.566667

حقوق طنطا 248.050000

تربية دمنهور 229.258333

تجارة وإدارة أعمال حلوان 221.741667

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 209.441667

تجارة دمنهور 207.733333



