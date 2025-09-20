نتيجة تنسيق شهادة الكويت أدبي 2025.. الدرجات كاملة

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2025 كالتالي:

ألسن عين شمس 407.989423

تجارة وإدارة أعمال حلوان 407.758516

تربية دمياط 407.313599

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 406.172207

ألسن الفيوم 405.571474

ألسن كفر الشيخ 405.567720

تربية المنوفية بشبين الكوم 404.953846

ألسن بني سويف 404.764240

إعلام عين شمس 404.687271

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 404.362500

ألسن الغردقة 403.812454

آداب طنطا 403.660394

ألسن المنيا 402.761172

ألسن سوهاج 400.652976

فنون جميلة (فنون) حلوان 400.452106

إعلام القاهرة 400.438965

تربية عين شمس 399.398947

ألسن الأقصر 399.229991

ألسن أسوان 396.500412

إعلام المنوفية 395.156273

آداب القاهرة 394.762042

آداب انتساب موجه القاهرة 387.981273

تجارة المنصورة 384.684753

تربية المنصورة 383.879396

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 378.408974

إعلام بني سويف 378.056044

تجارة الإسكندرية 375.544231

إعلام جنوب الوادي 374.376557

تربية طفولة مبكرة دمنهور 371.800916

تربية بور سعيد 369.411126

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 369.041300

آداب الفيوم 367.383654

آداب انتساب موجه بنها 365.846154

آداب انتساب موجه الإسكندرية 365.812363

تجارة عين شمس 356.701877

تربية بنها 356.643681

تربية سوهاج 356.129304

تجارة القاهرة 353.625000

آداب عين شمس 352.780220

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 351.909158

تجارة دمياط 351.220192

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 350.138874

آداب بورسعيد 348.965568

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 348.021291

آداب حلوان 346.179670

تجارة انتساب موجه المنصورة 346.106456

آداب بنها 345.092720

آداب انتساب موجه دمنهور 343.031456

تجارة انتساب موجه القاهرة 341.073443

تجارة الزقازيق 340.559066

تربية طفولة مبكرة القاهرة 340.132921

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 337.981548

آداب المنوفية بشبين الكوم 333.671291

تجارة بنها 333.230128

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 327.876099

تربية الزقازيق 327.682738

آداب انتساب موجه المنصورة 327.376740

تجارة بورسعيد 327.260348

حقوق القاهرة 326.607051

تربية حلوان 325.914332

تربية كفر الشيخ 323.839927

آداب سوهاج 319.619780

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 311.211401

تجارة انتساب موجه الزقازيق 309.899176

آداب المنيا 309.351007

تجارة دمنهور 308.472436

تربية نوعية الإسكندرية 305.348626

تربية أسيوط 304.877427

تجارة المنوفية بشبين الكوم 300.450012

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 300.231136

تجارة أسوان 296.069185

دار العلوم القاهرة 294.773855

حقوق عين شمس 291.850006

آداب الإسكندرية 287.100006

تربية بنات عين شمس 286.603892

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 283.389973

تربية طنطا 283.121520

تجارة أسيوط 274.925275

تربية نوعية سوهاج 270.637546

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 268.936722

تجارة انتساب موجه عين شمس 259.809998

تربية المنيا 257.290009

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 256.995284

تربية نوعية طنطا 254.881456

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 249.110001

حقوق المنيا 247.935485

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 247.214606

آداب انتساب موجه عين شمس 242.509995



