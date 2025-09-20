نتيجة تنسيق شهادة الكويت أدبي 2025.. الدرجات كاملة
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2025 كالتالي:
ألسن عين شمس 407.989423
تجارة وإدارة أعمال حلوان 407.758516
تربية دمياط 407.313599
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 406.172207
ألسن الفيوم 405.571474
ألسن كفر الشيخ 405.567720
تربية المنوفية بشبين الكوم 404.953846
ألسن بني سويف 404.764240
إعلام عين شمس 404.687271
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 404.362500
ألسن الغردقة 403.812454
آداب طنطا 403.660394
ألسن المنيا 402.761172
ألسن سوهاج 400.652976
فنون جميلة (فنون) حلوان 400.452106
إعلام القاهرة 400.438965
تربية عين شمس 399.398947
ألسن الأقصر 399.229991
ألسن أسوان 396.500412
إعلام المنوفية 395.156273
آداب القاهرة 394.762042
آداب انتساب موجه القاهرة 387.981273
تجارة المنصورة 384.684753
تربية المنصورة 383.879396
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 378.408974
إعلام بني سويف 378.056044
تجارة الإسكندرية 375.544231
إعلام جنوب الوادي 374.376557
تربية طفولة مبكرة دمنهور 371.800916
تربية بور سعيد 369.411126
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 369.041300
آداب الفيوم 367.383654
آداب انتساب موجه بنها 365.846154
آداب انتساب موجه الإسكندرية 365.812363
تجارة عين شمس 356.701877
تربية بنها 356.643681
تربية سوهاج 356.129304
تجارة القاهرة 353.625000
آداب عين شمس 352.780220
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 351.909158
تجارة دمياط 351.220192
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 350.138874
آداب بورسعيد 348.965568
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 348.021291
آداب حلوان 346.179670
تجارة انتساب موجه المنصورة 346.106456
آداب بنها 345.092720
آداب انتساب موجه دمنهور 343.031456
تجارة انتساب موجه القاهرة 341.073443
تجارة الزقازيق 340.559066
تربية طفولة مبكرة القاهرة 340.132921
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 337.981548
آداب المنوفية بشبين الكوم 333.671291
تجارة بنها 333.230128
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 327.876099
تربية الزقازيق 327.682738
آداب انتساب موجه المنصورة 327.376740
تجارة بورسعيد 327.260348
حقوق القاهرة 326.607051
تربية حلوان 325.914332
تربية كفر الشيخ 323.839927
آداب سوهاج 319.619780
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 311.211401
تجارة انتساب موجه الزقازيق 309.899176
آداب المنيا 309.351007
تجارة دمنهور 308.472436
تربية نوعية الإسكندرية 305.348626
تربية أسيوط 304.877427
تجارة المنوفية بشبين الكوم 300.450012
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 300.231136
تجارة أسوان 296.069185
دار العلوم القاهرة 294.773855
حقوق عين شمس 291.850006
آداب الإسكندرية 287.100006
تربية بنات عين شمس 286.603892
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 283.389973
تربية طنطا 283.121520
تجارة أسيوط 274.925275
تربية نوعية سوهاج 270.637546
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 268.936722
تجارة انتساب موجه عين شمس 259.809998
تربية المنيا 257.290009
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 256.995284
تربية نوعية طنطا 254.881456
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 249.110001
حقوق المنيا 247.935485
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 247.214606
آداب انتساب موجه عين شمس 242.509995
