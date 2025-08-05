تنسيق الجامعات 2025.. رابط التسجيل الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية

كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة عين شمس في إجراءات بدء الدراسة في كليات جامعة عين شمس الأهلية حيث ترغب الجامعة في معرفة رغبات الطلاب في التسجيل المبدئي للكليات.

وتضم الجامعة كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وتشمل برامج علوم البيانات والتحليلات وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وكلية الطب البشري وتضم برنامج بكالوريوس الطب والجراحة كذلك كلية الأعمال وتشمل برامج التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي وأخيرًا كلية الهندسة والتي تشمل خمسة برامج وهي التصنيع الرقمي وهندسة المواد وهندسة الأنظمة الروبوتية الذاتية والعمارة الرقمية والتصميم العمراني الذكي وهندسة الإلكترونيات والذكاء الأصطناعي والهندسة المدنية والمعلوماتية البينية.

ويمكن التسجيل اضغط هنا.

ويمكن التعرف على مختلف البرامج وشروط التقدم لها، اضغط هنا.

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