تنسيق المرحلة الثانية 2025.. فتح باب تسجيل الرغبات غدًا

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، لطلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها (الحديث والقديم)، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا.

ويبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من الأربعاء 6 أغسطس 2025، ويستمر حتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وقد جاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

طلاب النظام الحديث:

- الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.75%.

- الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر، أي بنسبة 64.06%.

طلاب النظام القديم:

- الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29%.

- الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.53%.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة 287.318 طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

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