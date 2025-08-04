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"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

10:48 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها الحديث والقديم للعام الجامعي 2025/2026، موضحة أن باب تسجيل الرغبات سيكون متاحًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني بدءًا من الأربعاء 6 أغسطس وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، من خلال الرابط: اضغط هنا.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فقد تحددت الحدود الدنيا لطلاب النظام الحديث بواقع 220 درجة فأكثر (بنسبة 68.75٪) للشعبة العلمية، و205 درجات فأكثر (بنسبة 64.06٪) للشعبة الأدبية.

أما لطلاب النظام القديم، فجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية عند 280 درجة فأكثر (بنسبة 68.29٪) للشعبة العلمية، و240 درجة فأكثر (بنسبة 58.53٪) للشعبة الأدبية، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من اللجنة العليا للتنسيق.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر مشاركتهم في المرحلة الثانية من التنسيق هذا العام نحو 287,318 طالبًا وطالبة، من مختلف الشعب والنظامين، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

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