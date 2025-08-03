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بث مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وحدود المرحلة الثانية

12:53 م الأحد 03 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

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كتب - أحمد الجندي:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

ويشمل الإعلان يشمل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، بالإضافة إلى الجدول الزمني المخصص لتسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

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