كتب- عمر صبري:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وبلغ الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة الأدبي 89.8 % وبلغ الحد الأدنى للألسن 87.6% وبلغ الحد الأدنى للإعلام 86.7 %.

وأعلن منذ قليل، مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم الأحد، وتم إتاحتها إلكترونيًّا برقم الجلوس والاسم لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي؛ اضغط هنا: www.tansik.digital.gov.eg

وعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، المؤتمر الصحفي والذي أعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون فيها.

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