برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 علمي وأدبي

كتب- عمر صبري:

يعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي اليوم الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على أن تتاح إلكترونيا برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، الأحد ٣ أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وذلك بالدور السابع (القاعة الزجاجية) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أمس السبت كان آخر أيام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون بها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال اضغط هنا.

كما تواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بدقة وأمان.

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