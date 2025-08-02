كتب- عمر صبري:

يشهد تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 طلاب شعبة العلمي رياضة توقعات ومؤشرات نهاية خصوصًا في ظل اتجاه اللجنة العليا للتنسيق لقبول حوالي 12 ألف طالب وطالبة في كليات الهندسة وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتراوح تنسيق كليات الهندسة ما بين 89% و 89.5% هذا العام.

ويعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على أن تتاح إلكترونيا برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

ومن المقرر الإعلان أيضًا بصورة رسميًا عن مواعيد والحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية للعام الجامعي 2025 والتي من المقرر أن تنطلق الإثنين ولمدة 5 أيام.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، غدا الأحد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، الأحد ٣ أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وذلك بالدور السابع (القاعة الزجاجية) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون بها.

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