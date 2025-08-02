كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الزميل محمد سامي، خلال بث مباشر على موقع مصراوي، المؤشرات شبه النهائية لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2025، مشيرًا إلى ارتفاع الحدود الدنيا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس زيادة ملحوظة في شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية هذا العام 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56%، بإجمالي 21 ألفًا و853 طالبًا، مقارنة بـ371 درجة بنسبة 90.48% في تنسيق العام الماضي 2024، بعدد 23 ألفًا و850 طالبًا، ما يُشير إلى ارتفاع متوقع في تنسيق الكليات العلمية.

وأوضح سامي، أنه استنادًا إلى شرائح المجاميع التكرارية لنتائج الثانوية العامة، فأن الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الطب البشري قد يتراوح بين 299.5 درجة (بنسبة 93.5%) و300 درجة (بنسبة 93.75%)، وذلك نتيجة تكدّس عدد كبير من الطلاب داخل هذه الشريحة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على 299.5 درجة يتجاوز 7700 طالب، بينما حصل نحو 7017 طالبًا وطالبة على 300 درجة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي سيتحدد بشكل نهائي بناءً على رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني، إلى جانب الأعداد التي ستقرها اللجنة العليا للتنسيق لكل كلية.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد قد أغلق، مساء اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني. ويترقب الطلاب حاليًا إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والمقرر نشرها عقب اعتمادها رسميًا وإعلانها خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.