كتب- عمر صبري:

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى 2025 حتى الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ويتيح أيضًا تعديل رغبات الطلاب الذين أتموا بالفعل إدخال رغباتهم.

وكشفت التوقعات شبه النهائية أن تنسيق كليات العلاج الطبيعي لن يقل عن 92.1% لطلاب علمي علوم.

ويعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى غدًا الأحد، على أن تتاح إلكترونيًّا برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة؛ شعبة العلمي والأدبي.

ومن المقرر الإعلان أيضًا بصورة رسمية عن المواعيد والحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية للعام الجامعي 2025، والتي من المقرر أن تنطلق الإثنين المقبل، ولمدة 5 أيام.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي؛ اضغط هنا: www.tansik.digital.gov.eg

ويعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بالدور السابع (القاعة الزجاجية) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون فيها.

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