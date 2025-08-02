تنبيه أخير.. رسالة من التعليم العالي قبل غلق تنسيق المرحلة الأولى 2025

كتب- عمر صبري:

أهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع طلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى، سرعة تسجيل أو تعديل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق الموقع في تمام الساعة 7 مساءً، اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا، ولن يُسمح بإجراء أي تعديلات بعد هذا الموعد.

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية