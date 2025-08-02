إعلان

تنبيه أخير.. رسالة من التعليم العالي قبل غلق تنسيق المرحلة الأولى 2025

04:08 م السبت 02 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع طلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى، سرعة تسجيل أو تعديل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق الموقع في تمام الساعة 7 مساءً، اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا، ولن يُسمح بإجراء أي تعديلات بعد هذا الموعد.

اقرأ أيضًا:

أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

6 صور.. محور جديد في الجيزة يربط المريوطية و"كمال عامر"

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى 2025 التنسيق الإلكتروني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية