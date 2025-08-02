كتب- عمر صبري:

يعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكد مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات، أن الاعتقاد بأن الطالب يستطيع التحويل مباشرة من خلال الكليات دون الرجوع إلى موقع التنسيق الإلكتروني، هو اعتقاد خاطئ.

وأضاف مكتب تنسيق وزارة التعليم العالي، أنه لا يُسمح بالتحويل المباشر بين الكليات أو المعاهد بأي شكل.

وأشار إلى أن التحويل يُتاح مرة واحدة فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال فترة تقليل الاغتراب، وذلك وفقًا للقواعد التالية:

1- أن يكون في النطاق الجغرافي أ.

2- ألا تتجاوز نسبة المحولين %10 من الطاقة الاستيعابية للكلية.

3- لا يُوجد تحويل ثنائي بين الطلاب.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025 هو آخر أيام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُهيب الوزارة بجميع الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم وعدم التأجيل، حتى لا يُحرموا من فرص الترشح للبرامج الدراسية المتاحة بالمرحلة الأولى.

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