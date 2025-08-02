توضبح مهم من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2025

كتب- عمر صبري:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما يتردد بشأن إمكانية تغيير الكلية بعد قبول الطلاب في التحويل خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

وأكدت وزارة التعليم العالي، خلال دليل مكتب التنسيق، أنه لا يُسمح للطالب بتغيير الكلية بعد قبول التحويل.

وأضافت أن التحويل يتم مرة واحدة فقط وفقًا للقواعد والنسب المحددة.

وتابعت: لا يوجد ما يُعرف بـ "تحويل ثانٍ" في تنسيق المرحلة الأولى 2025-2026 لطلاب الثانوية العامة 2024-2025.

وأشارت إلى أن قرارات التحويل نهائية بمجرد إعلان النتيجة.

ويغلق موقع رابط موقع التنسيق الإلكتروني رغباته أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2025-2026، اليوم السبت، ولتسجيل الرغبات اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg

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