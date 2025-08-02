كتب- عمر صبري:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسميًا ومن خلال مكتب التنسيق، حقيقة السماح لخريجي الثانوية 2024 بالتسجيل في تنسيق 2025.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة في عام سابق (مثل 2024) لا يحق له التسجيل في تنسيق العام الحالي، حتى وإن لم يسبق له التنسيق من قبل.

وأضافت أن تنسيق 2025 مخصص فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت أن هذه القاعدة تضمن عدالة التوزيع بين الدفعات، وتمنع التداخل بين سنوات مختلفة.

ويُغلق موقع رابط موقع التنسيق الإلكتروني رغباته أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2025-2026، اليوم السبت، ولتسجيل الرغبات اضغط هنا.

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