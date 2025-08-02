رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

يعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي، اضغط هنا.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم السبت 2 أغسطس 2025 هو آخر أيام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأهابت الوزارة، بجميع الطلاب، سرعة تسجيل رغباتهم وعدم التأجيل، حتى لا يُحرموا من فرص الترشح للبرامج الدراسية المتاحة بالمرحلة الأولى.

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