إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 غدًا - تفاصيل

كتب- عمر صبري:

يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، الأحد 3 أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وذلك بالدور السابع (القاعة الزجاجية) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025 هو آخر أيام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأهابت الوزارة، بجميع الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم وعدم التأجيل، حتى لا يُحرموا من فرص الترشح للبرامج الدراسية المتاحة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون بها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار 24 ساعة، ويُتاح من خلال الرابط التالي: هنا

كما تواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بدقة وأمان.

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