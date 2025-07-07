الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات2025 في كليات جامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان بدء التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، خلال الفترة من السبت12 يوليو2025 وحتى الخميس الموافق24 يوليو 2025.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. اضغط هنا: https://tansik.digital.gov.eg

وتشمل الكليات التي يُشترط اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها بجامعة حلوان ما يلي: كلية الفنون الجميلة قسم الفنون وقسم العمارة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية بالزمالك، كلية علوم الرياضة بنين وبنات، كلية التربية الموسيقية.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1 - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة، والتي تتطلب صورتَين شخصيتَين بالنسبة إلى الراغبين في أداء هذه الاختبارات.

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