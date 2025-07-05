كتب- عمر صبري:

حدد مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أماكن اختبارات كليات علوم الرياضة لطلاب الثانوية العامة 2025.

وتؤدى الاختبارات كالآتي:

القاهرة- الجيزة (بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم.

القاهرة- الجيزة (بنات) كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة.

القليوبية (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة ببنها.

الإسكندرية- البحيرة؛ عدا مناطق (كوم حمادة- وادي النطرون- مديرية التحرير) "بنين" كلية علوم الرياضة للبنين بأبي قير.

الإسكندرية- مطروح- البحيرة؛ عدا مناطق (كوم حمادة- وادي النطرون- مديرية التحرير) "بنات" كلية علوم الرياضة للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بمطروح.

المنيا (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بالمنيا.

أسيوط (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بأسيوط.

الوادي الجديد (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد.

قنا- البحر الأحمر- الأقصر (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بقنا.

سوهاج (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بسوهاج.

أسوان (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بأسوان.

الغربية (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة طنطا.

مدينة السادات، بالإضافة إلى مناطق : كوم حمادة- وادي النطرون- مديرية التحرير- أشمون- منوف- الشهداء (بنين- بنات)؛ كلية علوم الرياضة بمدينة السادات.

المنوفية، ما عدا مدينة السادات (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة بشبين الكوم.

الشرقية؛ بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة بالزقازيق.

دمياط (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة بدمياط.

بورسعيد؛ بالإضافة إلى مركزَي (المطرية- المنزلة) التابعَين لمحافظة الدقهلية (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة ببورسعيد.

الإسماعيلية، بالإضافة إلى مركز (الصالحية الجديدة) التابع لمحافظة الشرقية (بنين- بنات)؛ كلية علوم الرياضة بالإسماعيلية.

السويس- جنوب سيناء (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بالسويس.

كفر الشيخ (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة بكفر الشيخ.

بني سويف (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة ببني سويف.

الفيوم (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بالفيوم.

الدقهلية؛ بما فيها مركزا "المطرية- المنزلة" (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة بالمنصورة.

شمال سيناء (بنين- بنات)، كلية علوم الرياضة بالعريش.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت رسميًّا بدء مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025، 12 يوليو المقبل، ولمدة أسبوعَين.

ويمكن للطلاب الراغبين في تسجيل اختبارات القدرات 2025 الضغط هنا:

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